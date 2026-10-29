Un glissement de terrain a provoqué l'effondrement d'une colonne rocheuse jeudi dans la région très touristique de Cappadoce, en Turiquie. Un premier bilan fait état de deux morts, alors que les recherches se poursuivent.

Une colonne rocheuse s'effondre dans une zone touristique en Turquie, au moins deux morts

Une colonne rocheuse s'effondre dans une zone touristique en Turquie, au moins deux morts

ATS Agence télégraphique suisse

Un glissement de terrain provoqué par de fortes pluies a entraîné jeudi l'effondrement d'une colonne rocheuse, faisant deux morts dans la région touristique de Cappadoce, en Turquie, a-t-on appris auprès des autorités locales.

«Nous avons retrouvé les corps de deux personnes. Un blessé a été hospitalisé», a déclaré le gouverneur de Nevsehir, Huseyin Kok. L'incident, survenu à 15h15 (12h15 GMT), s'est produit à la suite «d'une chute de pierres provoquée par un glissement de terrain dans la ville de Göreme», près de ce musée en plein air, a précisé le gouverneur. La zone a été immédiatement fermée au public.

«Nos opérations de recherche et de sauvetage sur les lieux sont en cours. Le gouvernement poursuit ses efforts sur place avec toutes les ressources disponibles», a déclaré le gouverneur. La Cappadoce, véritable aimant pour les touristes du monde entier, abrite des formations rocheuses connues sous le nom de cheminées de fées, issues d'une activité volcanique très ancienne.