Les forces de sécurité turques ont interpellé 125 personnes soupçonnées de liens avec l’Etat islamique lors d’opérations simultanées dans 25 provinces. Ces raids s’inscrivent dans une vaste offensive antijihadiste après la mort de trois policiers lundi.

Le ministre turc de l'Intérieur, Ali Yerlikaya, a annoncé mercredi que 125 personnes soupçonnées d'être affiliées aux djihadistes du groupe Etat islamique (EI) avaient été interpellées lors d'opérations à travers le pays.

«Nous avons interpellé 125 suspects de Daech (acronyme arabe de l'Etat islamique) lors d'opérations simultanées menées ce matin dans 25 provinces» par les forces de sécurité, a-t-il écrit sur son compte X.

La Turquie a lancé une série de raids visant des suspects après la mort de trois policiers tués lundi lors d'une opération contre le groupe djihadiste à Yalova, dans le nord-ouest du pays.

Six suspects parmi les membres de l'EI, tous de nationalité turque, avaient été tués lors d'affrontements qui ont duré plusieurs heures. Le lendemain, les forces de sécurité ont annoncé l'arrestation de 357 personnes lors d'une autre opération visant l'EI.

Les opérations lancées mercredi ont eu lieu à Istanbul et dans 24 autres provinces, notamment à Ankara et Yalova, a déclaré le ministre. Il a partagé un extrait de vidéo montrant les forces de sécurité en train de perquisitionner les domiciles de plusieurs suspects, dont certains ont les mains menottées dans le dos. «Ceux qui cherchent à porter atteinte à notre fraternité, à notre unité, à notre cohésion (...) feront face à la puissance de notre Etat et à l'unité de notre nation», a-t-il ajouté.