DE
FR

Lutte contre Daech
125 membres présumés de l'Etat islamique ont été interpellés en Turquie

Les forces de sécurité turques ont interpellé 125 personnes soupçonnées de liens avec l’Etat islamique lors d’opérations simultanées dans 25 provinces. Ces raids s’inscrivent dans une vaste offensive antijihadiste après la mort de trois policiers lundi.
Publié: il y a 17 minutes
La Turquie a interpellé 125 membres supposés de l'Etat islamique à travers 25 provinces du pays. (image d'archive)
Photo: Anadolu Agency via Getty Images

Le ministre turc de l'Intérieur, Ali Yerlikaya, a annoncé mercredi que 125 personnes soupçonnées d'être affiliées aux djihadistes du groupe Etat islamique (EI) avaient été interpellées lors d'opérations à travers le pays.

«Nous avons interpellé 125 suspects de Daech (acronyme arabe de l'Etat islamique) lors d'opérations simultanées menées ce matin dans 25 provinces» par les forces de sécurité, a-t-il écrit sur son compte X.

La Turquie a lancé une série de raids visant des suspects après la mort de trois policiers tués lundi lors d'une opération contre le groupe djihadiste à Yalova, dans le nord-ouest du pays.

Six suspects parmi les membres de l'EI, tous de nationalité turque, avaient été tués lors d'affrontements qui ont duré plusieurs heures. Le lendemain, les forces de sécurité ont annoncé l'arrestation de 357 personnes lors d'une autre opération visant l'EI.

Les opérations lancées mercredi ont eu lieu à Istanbul et dans 24 autres provinces, notamment à Ankara et Yalova, a déclaré le ministre. Il a partagé un extrait de vidéo montrant les forces de sécurité en train de perquisitionner les domiciles de plusieurs suspects, dont certains ont les mains menottées dans le dos. «Ceux qui cherchent à porter atteinte à notre fraternité, à notre unité, à notre cohésion (...) feront face à la puissance de notre Etat et à l'unité de notre nation», a-t-il ajouté.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Présenté par
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Articles les plus lus
    Articles les plus lus