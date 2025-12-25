Un chef terroriste de l'Etat islamique, Mohammad Chahada, a été tué près de Damas dans une opération syro-américaine. Des arrestations de membres de l'EI ont également eu lieu, selon les autorités syriennes, le 25 décembre 2025.

La Syrie dit avoir tué un haut responsable de l'Etat islamique

Un haut responsable du groupe Etat islamique (EI) a été tué par les forces syriennes, en coopération avec la coalition internationale antijihadiste menée par les Etats-Unis, a annoncé jeudi le ministère de l'Intérieur, après les arrestations de plusieurs autres membres de l'EI.

«Des unités spécialisées (...) ont mené une opération de sécurité à al-Bouwayda, près de Damas, en «coopération avec les services de renseignement généraux et en coordination avec les forces de la coalition internationale», précise le ministère dans un communiqué.

Celle-ci «a permis de neutraliser le terroriste Mohammad Chahada, connu sous le nom d''Abou Omar Chaddad', considéré comme l'un des principaux dirigeants de l'EI en Syrie», a-t-il ajouté.

«Cette opération confirme l'efficacité de la coordination entre les agences de sécurité nationale et les partenaires internationaux.» Plus tard dans la journée de jeudi, le ministère de l'Intérieur a indiqué que les forces de sécurité avaient, «en coordination conjointe avec les forces de la coalition internationale», arrêté «le chef d'une cellule terroriste» de l'EI près de Damas, saisissant armes et munitions.

Les forces de sécurité ont aussi arrêté trois membres d'une cellule affiliée à l'EI dans la province d'Alep, selon la même source. Mercredi, les autorités syriennes avaient annoncé une autre arrestation d'un autre haut responsable de l'EI dans la région de Damas, plus de dix jours après une attaque – attribuée par Washington à l'EI – qui avait coûté la vie à deux soldats et un interprète américains en Syrie.

Cette attaque du 13 décembre a été menée par un membre des forces de sécurité syriennes, mettant dans l'embarras le pouvoir à Damas, qui tente de se rapprocher des Etats-Unis et a rejoint récemment la coalition internationale antijihadiste.

Washington avait annoncé la semaine dernière avoir riposté en frappant des bastions de l'EI, tuant au moins cinq de ses membres selon une ONG. Pendant la guerre en Syrie, déclenchée en 2011 par des manifestations prodémocratie violemment réprimées par le régime, l'EI s'était emparé de vastes territoires avant d'être défait par la coalition internationale en 2019. Malgré sa défaite, ses combattants repliés dans le vaste désert syrien continuent épisodiquement de mener des attaques.



