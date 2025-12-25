DE
Ils auraient préparé des attaques
115 membres présumés de l'EI arrêtés en Turquie avant les fêtes

Le procureur d'Istanbul a ordonné jeudi l'arrestation de 137 membres présumés de l'État islamique, dont 115 sont soupçonnés de préparer des attentats pour les fêtes de fin d'année, selon un communiqué officiel.
Publié: il y a 49 minutes
Photo: Anadolu via Getty Images
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le procureur d'Istanbul a ordonné l'arrestation de 137 membres présumés de l'organisation État islamique, dont 115 ont été placés en garde à vue jeudi, soupçonnés de préparer des attentats lors des fêtes de fin d'année, a-t-il annoncé.

Selon le communiqué de son bureau, le procureur dit avoir agi «à la suite de renseignements indiquant que l'organisation terroriste EI planifiait des attaques pendant les célébrations de Noël et du Nouvel An».

Des vagues d'arrestations similaires sont régulièrement conduites en fin d'année avant les célébrations traditionnelles du Nouvel An.

Près de 900 km de frontière avec la Syrie

La Turquie, qui partage 900 km de frontière avec la Syrie, redoute des infiltrations du groupe djihadiste toujours actif chez son voisin. L'EI a notamment été accusé dernièrement d'avoir frappé des Américains à Palmyre, tuant deux militaires et un interprète.

Les services de renseignements turcs ont en outre annoncé cette semaine l'arrestation, «entre Afghanistan et Pakistan», d'un chef présumé du groupe État islamique soupçonné de préparer des attentats dans la région et jusqu'en Europe.

Lors de son arrestation, le suspect, Mehmet Gören, ramené en Turquie depuis, a été accusé par les renseignements turcs, le MIT, de «préparer des attentats-suicides visant des civils en Afghanistan, au Pakistan, en Turquie et en Europe». Plusieurs pays dont la France ont fait état d'une menace terroriste particulièrement vive en cette fin d'année.

