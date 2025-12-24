DE
Une région sous tensions
Des affrontements dans l'ouest de la Syrie font trois morts

Trois personnes ont été tuées lors d'affrontements avec les forces de sécurité mercredi dans la province de Lattaquié, en Syrie. Cette région, fief de la minorité alaouite, reste marquée par des violences liées à la chute de Bachar al-Assad en 2024.
Des soldats syriens défilent pour le premier anniversaire de la chute du régime de Bachar Al-Assad, le 8 décembre 2025.
Trois personnes ont été tuées mercredi lors de combats avec les forces de sécurité dans la province de Lattaquié, dans l'ouest de la Syrie, a indiqué la télévision d'Etat.

Cette région est le fief des alaouites, une minorité dont est issu le président déchu Bachar al-Assad, renversé il y a un an par une coalition de groupes islamistes.

«Trois membres (des forces) de l'ancien régime ont été tués après des affrontements avec les forces de sécurité intérieure» en périphérie de la ville de Jableh, a déclaré la télévision d'Etat. L'agence de presse officielle Sana a mentionné des heurts entre les forces de sécurité et «un groupe de hors-la-loi recherchés» dans la région, indiquant que plusieurs membres des forces de sécurité avaient été blessés.

Soutiens de Bachar al-Assad

Depuis un an, les autorités islamistes font fréquemment état d'opérations de sécurité contre ce qu'elles qualifient de restes des forces de Bachar al-Assad. La région côtière a été le théâtre en mars de massacres de civils alaouites, les autorités accusant des combattants partisans de l'ancien pouvoir d'avoir déclenché les violences en attaquant les forces de sécurité.

Une commission nationale d'enquête a déclaré que plus de 1400 alaouites avaient été tués, tandis que l'Observatoire syrien des droits de l'homme, une ONG basée au Royaume-Uni mais disposant d'un vaste réseau de sources en Syrie, avance un bilan de plus de 1700 morts. Le mois dernier, des milliers de personnes avaient manifesté sur la côte pour protester contre de nouvelles attaques visant la communauté alaouite.

