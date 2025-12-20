DE
FR

Représailles de Washington
Les frappes américaines sur plus de 70 cibles ont tué au moins cinq membres de l'EI

Au moins cinq membres de l'État islamique, dont un chef de cellule, ont été tués par des frappes américaines en Syrie. Ces frappes font suite à une attaque ayant coûté la vie à deux militaires américains et un interprète dans la province de Deir ez-Zor.
Publié: il y a 41 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 19 minutes
Un combattant rebelle syrien brandit un drapeau noir islamiste à Damas, le 10 décembre 2024. (Image d'illustration)
Photo: AFP
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Au moins cinq membres du groupe Etat islamique ont été tués dans les frappes menées par les Etats-Unis, a indiqué samedi l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH), après une attaque qui a coûté la vie il y a près d'une semaine à deux militaires américains et un interprète.

A lire aussi
Trois Américains tués par un membre des forces de sécurité syriennes lié à l’EI
«Nous riposterons»
Trois Américains tués par un membre des forces de sécurité syriennes lié à l’EI
Trump annonce de «très lourdes représailles» contre l'EI en Syrie
Une opération massive
Trump annonce de «très lourdes représailles» contre l'EI en Syrie

Figure parmi eux «le chef d'une cellule» chargée des drones dans la zone, a précisé à l'AFP le responsable de l'ONG Rami Abdel Rahman, ajoutant qu'ils ont été tués dans la province de Deir ez-Zor (est).

Plus de 70 cibles

Les Etats-Unis ont annoncé vendredi avoir frappé «plus de 70 cibles» dans plusieurs zones de Syrie, Donald Trump parlant de «très lourdes représailles» après l'attaque contre ses soldats le 13 décembre. «Nous frappons très fort contre des bastions de l'EI», a écrit le président américain sur son réseau Truth Social, peu après l'annonce par le Pentagone du début d'une opération «massive». Une source sécuritaire a indiqué à l'AFP que les frappes avaient visé des cellules de l'EI dans les régions de Homs, Deir Ezzor et Raqa.

L'attaque qui a tué trois Américains il y a une semaine dans la région désertique de Palmyre a été menée par un membre des forces de sécurité syriennes qu'elles avaient prévu de limoger en raison de ses «idées islamistes extrémistes», selon les autorités. Washington l'a imputée au groupe djihadiste Etat islamique (EI), qui ne l'a pas revendiquée.

C'est la première fois qu'un tel événement est rapporté en Syrie depuis la prise du pouvoir il y a un an par Ahmad al-Chareh, qui a rompu avec son passé jihadiste et s'est rapproché des Etats-unis. L'EI avait contrôlé la région de Palmyre avant d'être défait en Syrie par une coalition internationale en 2019.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Présenté par
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Articles les plus lus
    Articles les plus lus