Les autorités qui enquêtent sur la fusillade dans une école de Minneapolis affirment que l'auteure, Robin Westman, voulait surtout «tuer des enfants». Le mobile se précise, mais reste encore à déterminer.

L'auteur de l'attaque de Minneapolis voulait surtout «tuer des enfants», selon la police

La fusillade perpétrée par Robin Westman a tué deux enfants et blessés 18 personnes. Photo: keystone-sda.ch

L'auteur de l'attaque contre une église de Minneapolis était «obsédé» par l'idée de «tuer des enfants», ont déclaré jeudi les autorités, qui continuent d'enquêter sur le mobile de la tuerie. Selon le dernier bilan, deux enfants ont été tués par balles et 18 personnes blessées, dont 15 enfants, dans cette attaque ayant visé mercredi 27 août une église attenante à une école catholique dans cette ville du nord des Etats-Unis.

Des dizaines d'écoliers y assistaient à une messe, deux jours après la rentrée des classes. Si le mobile de l'attaque reste à déterminer, cette personne «voulait, plus que tout, tuer des enfants» et était «obsédée» par cela, a déclaré à la presse Joe Thompson, le procureur de l'Etat du Minnesota. Elle s'est donnée la mort sur place.

Un profil glaçant

Robin Westman, 23 ans, qui avait fréquenté l'école comme élève, a écrit des «centaines de pages» retrouvées par les enquêteurs. Elle y exprimait «sa haine envers tous les groupes (...), les personnes noires (...), les Mexicains (...), les chrétiens (...), les juifs», a dit Joe Thompson. Un message appelant à tuer le président Donald Trump a également été retrouvé.

«La tireuse idolâtrait certains des meurtriers les plus tristement célèbres de l'histoire de notre pays» et d'ailleurs, a-t-il ajouté. La police fédérale américaine, le FBI, a ouvert une enquête pour «acte de terrorisme intérieur» et «crime motivé par la haine anticatholiques».

Triste record américain

Selon la police, Robin Westman était «née sous le nom de Robert Westman». Des documents judiciaires de 2019-2020, consultés par l'AFP, font état d'un changement de prénom, de Robert à Robin, de cette personne née de sexe masculin, mais s'identifiant comme une femme.

Avec plus d'armes à feu en circulation que d'habitants, les Etats-Unis affichent le taux de mortalité par armes le plus élevé de tous les pays développés. Cette année, au moins 287 tueries ayant fait au moins quatre morts ou blessés, ont eu lieu aux Etats-Unis, selon l'ONG Gun Violence Archive.