«Je prie pour nos enfants»
Une fusillade dans une école à Minneapolis fait plusieurs victimes

Une fusillade a éclaté dans une école catholique à Minneapolis, Minnesota, faisant plusieurs victimes selon les médias locaux. Le gouverneur Tim Walz a confirmé l'incident et exprimé sa préoccupation pour les élèves et les enseignants.
Publié: il y a 53 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 15 minutes
Une fusillade a éclaté dans une école catholique à Minneapolis. (Image d'illustration)
Photo: keystone-sda.ch
AFP Agence France-Presse

Une école catholique de Minneapolis, dans le Minnesota, a été le théâtre de tirs mercredi, selon le gouverneur de cet Etat du nord des Etats-Unis, les médias locaux faisant état de plusieurs victimes. La fusillade aurait fait au moins deux morts et plus d'une douzaine de blessés, révèle CBS News.

«J'ai été informé de tirs au sein de l'école catholique de l'Annonciation et je continuerai à vous tenir au courant dès que j'aurais plus d'information», a déclaré Tim Walz sur X alors que la police a été dépêchée sur les lieux.

«Je prie pour nos enfants et nos enseignants dont la première semaine d'école a été entachée par cet acte de violence terrible», a-t-il ajouté.

Le tireur a été «maîtrisé»

Selon les médias locaux, citant des sources policières, le suspect serait mort. Le nombre de victimes n'a pas été confirmé. Des images en direct ont montré des parents venant chercher leurs enfants et quitter les lieux.

Contactée par l'AFP, une personne au sein de l'école a affirmé être «en train de faire sortir (les) enfants du bâtiment».

Donald Trump réagit

Donald Trump a déclaré mercredi avoir été «pleinement informé» de la «tragique» attaque par armes à feu dans une école de Minneapolis, dans le Minnesota.

«La Maison Blanche va continuer à suivre cette terrible situation», a ajouté le président américain sur son réseau Truth Social, alors que les médias locaux font état de plusieurs victimes après des tirs au sein d'une école catholique, dans cet Etat du nord des Etats-Unis.

