Xi Jinping réplique à Trump et relance la guerre commerciale

En réponse aux sanctions américaines de juillet, la Chine a décidé mercredi de restreindre ses exportations de drones vers les Etats-Unis et de sanctionner six entreprises américaines, dénonçant une atteinte à ses intérêts légitimes.

AFP Agence France-Presse

La Chine a annoncé mercredi des restrictions sur les exportations de pièces de drones vers les Etats-Unis et placé six entreprises américaines sur liste noire, après des sanctions commerciales prises par Washington au nom de la sécurité nationale et de la lutte contre le travail forcé.

Les mesures prises par l'administration Trump «portent gravement atteinte aux droits et intérêts légitimes chinois», a indiqué un porte-parole du ministère du Commerce dans un communiqué. «La Chine n'a ainsi d'autre choix que de prendre les contre-mesures nécessaires pour y répondre», a-t-il souligné.

Le gouvernement Trump avait ajouté fin juillet à une liste de produits et de sociétés interdits d'importation aux Etats-Unis les robots humanoïdes et quadrupèdes, dont un grand nombre sont fabriqués en Chine, au nom de la protection de la sécurité nationale. «Afin de préserver la sécurité nationale», la Chine va «renforcer le contrôle des exportations vers les Etats-Unis de biens à double usage (c'est-à-dire pouvant avoir des applications civiles et militaires, NDLR) liés aux drones», a indiqué mercredi le ministère chinois du Commerce.

Les Etats-Unis avaient également ajouté fin juillet une quarantaine d'entités chinoises à leur liste destinée à prévenir ce qu'ils qualifient de «travail forcé», en particulier de la communauté ouïghoure, dans la région du Xinjiang (nord-ouest de la Chine). En réponse, le ministère chinois du Commerce a annoncé mercredi le placement sur sa liste de contre-mesures de six entités américaines dont la société de biotechnologie Applied DNA Sciences et l'entreprise de recherche en géosciences Stratum Reservoir.

«Une profonde préoccupation»

«Il est interdit aux organisations et aux personnes physiques sur le territoire chinois d'effectuer des transactions, de coopérer ou de mener toute autre activité avec ces entités», a-t-il souligné. Parmi les autres mesures annoncées figurent l'inscription sur liste noire de sociétés américaines de tests de conformité ou encore l'ouverture d'enquêtes, là encore au nom de la sécurité nationale, sur les importations d'imprimantes et de photocopieurs de bureau.

Lors d'une visioconférence la semaine dernière, le vice-Premier ministre chinois, He Lifeng, avait fait part au secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, de sa «profonde préoccupation» face aux restrictions commerciales prises par Washington. La Chine et les Etats-Unis ont passé une grande partie de l'année dernière empêtrés dans une guerre commerciale grandissante, mais sont parvenus à une trêve lorsque le président américain Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping se sont rencontrés en octobre dernier.



