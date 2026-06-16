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Démesure à la Maison Blanche
La salle de bal de Trump coûtera bien plus cher que prévu au contribuable

La salle de bal de la Maison Blanche devrait coûter jusqu'à 600 millions de dollars. La moitié devrait provenir de fonds publics, contrairement à ce qu'avait affirmé Trump.
Publié: 22:15 heures
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La salle de bal de la Maison Blanche est en construction.
Photo: AP Photo/Alex Brandon
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ATS Agence télégraphique suisse

La salle de bal que Donald Trump a commencé à construire à la Maison Blanche coûtera jusqu'à 600 millions de dollars, dont la moitié venant de fonds publics contrairement à ce qu'il a assuré, affirme mardi le Washington Post. Un résumé du projet, préparé pour l'administration républicaine par l'entreprise qui en est chargée et dont le quotidien a obtenu une copie, estimait début mars le projet à 600 millions de dollars, dont la moitié assumée par le contribuable américain.

Des documents de Clark Construction «montrent que les estimations internes des coûts ont été nettement plus élevées que ce que les responsables de l'administration ont reconnu dans leurs déclarations publiques ou leurs dépôts auprès des tribunaux», affirme le «Post».

Le premier budget était de 200 millions

«Ils montrent également que, dès l'annonce du projet, il était prévu de s'appuyer fortement sur l'argent des contribuables.» Le projet, l'un des plus ambitieux menés sur ce célèbre site depuis plus d'un siècle, n'a cessé de prendre de l'ampleur. Son budget prévisionnel, financé en principe par des dons privés, était déjà passé de 200 millions à 400 millions de dollars.

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Donald Trump l'avait qualifié en janvier dernier de «CADEAU aux Etats-Unis» et n'a eu de cesse de le défendre publiquement. Interrogée par l'AFP, la Maison Blanche a insisté mardi sur le fait que la majeure partie du projet était financée par le président lui-même et des donateurs. «Le président Trump et de généreux patriotes américains financent la salle de bal à hauteur d'environ 400 millions de dollars, ce qui en fera un lieu sécurisé et adapté pour les présidents pour les prochaines décennies», a déclaré Davis Ingle, un porte-parole.

Construction décriée

La «menace potentielle» déjouée par le FBI dimanche lors d'une soirée d'Arts martiaux mixtes (MMA) «démontre parfaitement pourquoi la rénovation de l'aile Est est nécessaire pour ces grands événements», a-t-il ajouté, soulignant que le projet était «inextricablement lié» à des questions de sécurité. Donald Trump a affirmé que le toit de la salle de bal abriterait des drones et le sous-sol un hôpital.

La construction est contestée en justice par la National Trust for Historic Preservation (NTHP), une organisation à but non lucratif mandatée par le Congrès pour la préservation des bâtiments historiques. Et depuis l'attaque au gala de la presse en présence de Donald Trump fin avril dans un hôtel de Washington, le gouvernement invoque des impératifs de «sécurité nationale» pour obtenir la levée des obstacles à sa construction.

Le président républicain avait déjà déclenché une vague de protestations en faisant détruire au bulldozer une aile entière de la Maison Blanche pour ce projet. La future salle est censée accueillir jusqu'à 1000 personnes pour des réceptions et des dîners.

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