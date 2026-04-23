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Accusations douteuses d'un ancien de la CIA
Un général peut-il empêcher Trump d'utiliser l'arme nucléaire?

Un ex-analyste de la CIA affirme, sans preuve, qu'un général aurait empêché Donald Trump d'utiliser l'arme nucléaire en Iran. Mais est-ce seulement possible? Décryptage d'une prérogative hors-norme accordée au président des Etats-Unis.
Publié: il y a 23 minutes
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Larry Johnson, ex-agent de la CIA, a affirmé, sans preuve, que Donald Trump avait cherché à utiliser l'arme nucléaire en Iran.
Photo: IMAGO/ITAR-TASS
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Gina Grace Zurbrügg

L’ancien agent de la Central Intelligence Agency (CIA) Larry Johnson affirme que le président américain Donald Trump aurait envisagé, en situation de crise, une frappe nucléaire contre l’Iran et qu’il en aurait été dissuadé par le général Dan Caine. Une déclaration faite dans le podcast «Judging Freedom» du juriste Andrew Napolitano. Aucune preuve tangible ne vient toutefois étayer ses propos. 

Mais comment fonctionne concrètement ce pouvoir hors-norme qui permet au président américain de recourir à l'arme nucléaire? Un général peut-il réellement stopper le locataire de la Maison-Blanche? Blick fait le point.

A quoi ressemblent les «codes nucléaires»?

Contrairement à l'image que véhiculent bon nombres de films, les fameux «codes nucléaires» ne prennent pas la forme d'une clé et encore moins d'un bouton rouge. Il s'agit en réalité d'un système complexe: le président porte sur lui des codes d’identification personnels, tandis qu’un officier l’accompagne en permanence avec la «nuclear football» – une mallette contenant des plans d’intervention et des moyens de communication pour agir immédiatement en cas de crise.

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Comment donne-t-on l'ordre de recourir à l'arme nucléaire?

En cas de crise, le président est mis en relation via des canaux sécurisés au centre de commandement militaire. Il confirme son identité grâce à ses codes, puis donne un ordre standardisé, transmis aux unités concernées. Le rôle des militaires n’est pas de statuer sur le caractère politique de la décision, mais d’en vérifier la recevabilité et d’en assurer l’exécution – sauf si l’ordre est manifestement illégal. L’ensemble du processus peut être mené à bien en l'espace de quelques minutes.

Quel est le véritable rôle du président américain?

Le président des Etats-Unis, en tant que commandant en chef, dispose de prérogatives étendues en matière d’armement nucléaire. Il peut, en principe, ordonner seul l’utilisation de ces armes, sans validation préalable du Congrès. Cette concentration de pouvoir s’explique historiquement par la nécessité de réagir très rapidement en cas de menace extrême.

Existe-t-il des limites à ce pouvoir?

Ce pouvoir a beau être hors-normes, il n’est pas totalement illimité. Les généraux sont tenus de refuser un ordre manifestement illégal. En outre, plusieurs niveaux opérationnels interviennent dans la chaîne de décision. Des mécanismes politiques — comme une procédure de destitution — peuvent également entrer en jeu, conformément au droit constitutionnel et militaire américain.

Un général peut-il stopper seul le président?

L’idée qu’un général puisse empêcher directement un président d’accéder à l’arme nucléaire relève d’une vision simpliste. Sur le plan formel, cela n’est pas possible: le président conserve l’autorité ultime. Dans la pratique, des délais, des discussions ou des résistances internes peuvent toutefois survenir. Un blocage direct irait néanmoins à l’encontre de l’ordre constitutionnel américain.

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