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Agacé sur l'Iran, Trump loue ses mérites
«Si j'avais été président, j'aurais rapidement gagné les guerres au Vietnam et en Irak»

Donald Trump fait face à diverses critiques sur l'Iran. Probablement agacé, il a assuré qu'il aurait rapidement remporté les guerres du Vietnam et d'Irak.
Publié: il y a 42 minutes
Trump a affirmé pu
Photo: IMAGO/ZUMA Press
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Olalla Piñeiro TrigoJournaliste Blick

Les grands mots. Cela semble être la marque de fabrique de Donald Trump, qui a l'habitude de formuler des promesses ambitieuses, qu'il n'arrive pas toujours à tenir. Rappelez-vous lorsque le président américain se targuait de pouvoir résoudre la guerre d'agression russe en Ukraine en... 24 heures. Pourtant, quatre ans après le début du conflit, les bombes pleuvent toujours tant du côté de Kiev que de Moscou. 

Une situation similaire semble se répéter avec l'Iran, dont l'évolution paraît bien plus longue et complexe qu'imaginait certainement le président américain. Contraint ce mardi de prolonger in-extremis le cessez-le-feu, Trump a récemment été critiqué sur sa communication brouillon dans le dossier iranien. 

«J'aurais gagné le Vietnam et l'Irak»

Le républicain n'a toutefois pas manqué de vanter ses mérites militaires, dans une interview accordée à l'émission «Squawk Box» de CNBC. Probablement agacé sur l'Iran, il a critiqué la durée des différentes guerres, dans lesquelles se sont impliqués les Etats-Unis. «Je viens de regarder un petit graphique: Première Guerre mondiale, quatre ans et trois mois. Seconde Guerre mondiale, six ans. Guerre de Corée, trois ans. Vietnam, 19 ans. Irak, huit ans.»

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Et de rebondir, en affirmant: «Si j’avais été président, j'aurais gagné le Vietnam très rapidement, en cinq mois. Et j’aurais gagné l’Irak dans le même laps de temps.» Pour soutenir ses propos, il a évoqué l'exemple du Venezuela, qu'il se félicite avoir «conquis en 45 minutes». 

Il en a ensuite profité pour enchaîner sur l'Iran, et balayer les critiques de ses adversaires politiques: «Les démocrates peuvent dire: 'Eh bien, nous aurions dû faire mieux.' Quoi qu’il arrive, si je l’avais fait en une semaine, ils auraient dit que nous aurions dû faire mieux.» Il s'est montré confiant sur la conclusion d'un accord en Iran, affirmant qu'il prenait le temps afin de conclure un «excellent accord». 

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