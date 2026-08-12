Donald Trump fait face à une plainte à New York pour avoir vendu un accès prioritaire à ses messages sur Truth Social, facturé jusqu'à 100'000 dollars par mois, suscitant des accusations de corruption.

Véritable jackpot ou corruption? Le réseau de Trump attaqué en justice

Véritable jackpot ou corruption? Le réseau de Trump attaqué en justice

AFP Agence France-Presse

Deux groupes de médias américains ont contesté mercredi en justice la mise en vente d'un accès prioritaire aux publications du président Donald Trump sur son réseau Truth Social, qui génèrent souvent des mouvements sur les marchés. La plainte, déposée à New York par The Intercept et Freedom of the Press Foundation, affirme que ce dispositif est «corrompu et inconstitutionnel».

Les abonnés à ce service sont censés avoir un accès quasi instantané aux messages de Trump sur Truth Social, quelques secondes cruciales avant le grand public. Pour cela, il doivent débourser jusqu'à 100'000 dollars par mois, selon la plainte. Le milliardaire républicain utilise souvent sa plateforme pour des annonces politiques majeures, des derniers développements dans la guerre contre l'Iran à de nouveaux droits de douane, qui peuvent faire plonger ou s'envoler les marchés.

«Ce dispositif est profondément corrompu. Le président est en position d'en tirer un bénéfice financier en livrant des informations gouvernementales +qui font bouger les marchés+ à ceux qui sont en mesure de payer sa propre société», développe la plainte. Trump Media and Technology Group a balayé les inquiétudes concernant ce produit, appelé Truth API et dévoilé à la mi-juillet.



