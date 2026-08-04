Mardi, Todd Blanche, ex-avocat de Donald Trump, a obtenu l'aval du Sénat pour devenir ministre de la Justice. Cette nomination controversée pourrait être confirmée d'ici la fin de la semaine.

La nomination de Todd Blanche comme ministre de la Justice à bout touchant

La nomination de Todd Blanche comme ministre de la Justice à bout touchant

ATS Agence télégraphique suisse

La commission judiciaire du Sénat a approuvé mardi la nomination de Todd Blanche, ancien avocat personnel de Donald Trump, pour devenir le nouveau ministre américain de la Justice. Cette décision ouvre la voie à sa confirmation définitive.

Ministre par intérim depuis le limogeage de Pam Bondi en avril, Todd Blanche a obtenu l'approbation de la commission par 12 voix contre 10. Cette nomination avait subi un contretemps en raison des exigences de deux élus républicains, John Cornyn et Thom Tillis, dont les votes sont indispensables.

Ces derniers demandaient des garanties écrites sur l'abandon définitif par le gouvernement Trump d'un fonds «anti-instrumentalisation» visant à compenser financièrement des alliés de Donald Trump poursuivis sous l'administration Biden. Ils exigeaient aussi des restrictions sur les personnes concernées par l'immunité fiscale pour la famille Trump et que celle-ci soit uniquement rétroactive.

Exigences des sénateurs

Face au blocage, qui avait poussé le président américain à envisager de renvoyer sa nomination après les élections législatives de mi-mandat de novembre, Todd Blanche a publié ce week-end un arrêté répondant aux exigences majeures des deux sénateurs.

Le premier stipule que le fonds «anti-instrumentalisation» de la justice de près d'1,8 milliard de dollars est «annulé». Le second clarifie les conditions d'un accord contesté d'immunité fiscale du président américain et de ses proches. Le Sénat, à majorité républicaine, devrait approuver définitivement la nomination avant la fin de la semaine.

La minorité démocrate a en revanche continuellement exprimé sa désapprobation envers Todd Blanche, qu'elle perçoit comme l'une des figures de proue de la campagne de représailles engagée par l'administration Trump contre les adversaires du président.

«Le ministre de la Justice est censé être l'avocat du peuple. M. Blanche continue d'opérer comme avocat personnel du président, utilisant le ministère de la Justice comme un cabinet ne servant qu'un seul client: le président», a accusé le sénateur démocrate Dick Durbin avant le vote mardi.

Lien avec Trump

Interrogé sur ses liens d'amitié avec le président lors de son audition devant la commission judiciaire du Sénat, Todd Blanche avait d'ailleurs fait un lapsus. «Je suis son avocat», avait-t-il déclaré à propos de Donald Trump, avant de se reprendre immédiatement pour dire: «J'étais son avocat.»

Todd Blanche s'est aussi attiré les critiques de victimes de Jeffrey Epstein, qui l'accusent de manque de transparence et d'incompétence dans sa gestion de la publication du dossier d'enquête sur le criminel sexuel.

Avant de rejoindre le ministère de la Justice l'an dernier, Todd Blanche était membre de l'équipe d'avocats de Donald Trump lors de son procès à New York pour paiements dissimulés à l'actrice de films X Stormy Daniels, mais aussi dans deux affaires fédérales dans lesquelles le républicain était poursuivi.