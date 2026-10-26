Donald Trump s'est fendu de propos outranciers dimanche au Michigan, qualifiant la Norvège de «pays de chiottes». Furieux de ne pas avoir reçu le Nobel de la paix 2026, il a accusé le comité norvégien de discrédit.

«Pays de chiottes!» Privé de Nobel, Trump insulte la Norvège

«Pays de chiottes!» Privé de Nobel, Trump insulte la Norvège

AFP Agence France-Presse

La Norvège est un «pays de chiottes» et ses émigrants ne sont pas bienvenus aux États-Unis, a déclaré dimanche Donald Trump, en reprochant une nouvelle fois au Comité Nobel norvégien de ne pas lui avoir attribué le prix de la paix.

«Franchement, la Norvège craint. En fait la Norvège est devenue un pays de chiottes», a dit le président américain, lors d'un meeting électoral dans l'État du Michigan. Il a employé une formule vulgaire rappelant celle par laquelle il avait désigné en 2018 Haïti ou certains pays d'Afrique, suscitant un énorme tollé dans le continent.

Pluie d'attaques outrancières

Le prix Nobel de la paix 2026 a été décerné à la Sud-Africaine Navi Pillay pour sa carrière de juriste qui l'a vue combattre les pires atrocités, au Rwanda ou au Moyen-Orient. Comme l'an dernier, Donald Trump, qui se targue de façon fantaisiste d'avoir mis fin à huit guerres, s'est indigné de n'avoir pas reçu la récompense prestigieuse. Il a parlé d'une «tache indélébile» sur la Norvège, ajoutant que le prix Nobel de la paix était «discrédité à jamais».

Dimanche, lors d'un meeting pourtant censé être focalisé sur les élections de mi-mandat et notamment le scrutin sénatorial du 3 novembre dans le Michigan, Donald Trump a attribué de nouveau la récente agitation sociale en France à l'immigration. Il a poursuivi en se disant prêt à accepter des migrants de certains pays mais pas de la Norvège, «car je n'ai pas eu le prix Nobel», s'est-il justifié.