Les Etats-Unis ont retiré leurs bombardiers B-1 de la base de Fairford après l’arrestation de six suspects pour un possible acte terroriste. Des liens avec l’Iran sont évoqués, mais Téhéran dément.

Les Etats-Unis retirent leurs bombardiers de la base ciblée en Angleterre

Les Etats-Unis retirent leurs bombardiers de la base ciblée en Angleterre

AFP Agence France-Presse

Les Etats-Unis ont retiré leurs bombardiers B-1 de la base militaire britannique de Fairford, à la suite de l'incident qui a conduit à l'arrestation de plusieurs suspects, a indiqué dimanche le Pentagone.

«Tous les bombardiers américains qui avaient été déployés sur la base de la RAF Fairford ont été redéployés vers leurs bases d'origine aux Etats-Unis», a déclaré le ministère de la Défense dans un communiqué.

Fin septembre, la police était intervenue près de la base aérienne de Fairford, dans le sud-ouest de l'Angleterre, après un appel passé aux services d'urgence signalant «trois véhicules suspects». A l'intérieur des véhicules, la police a dit n'avoir trouvé «aucun engin explosif», mais de l'essence «en quantité».

Préparation d'un «acte terroriste»

Depuis, six hommes ont été arrêtés, cinq Britanniques sur place, puis un Britanno-Iranien quelques jours plus tard, pour des soupçons de «préparation d'un acte terroriste». Ils ont tous été relâchés sous contrôle judiciaire et de nombreuses zones d'ombre entourent cette affaire.

Mercredi, le Premier ministre britannique, Andy Burnham, a affirmé qu'il existait de «fortes indications» de l'implication de l'Iran dans cet incident, ce qu'ont rejeté les autorités iraniennes.

La base de Fairford est utilisée depuis mars par les Etats-Unis dans leur guerre contre l'Iran pour des «opérations défensives», d'après Londres.