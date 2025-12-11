DE
Un document secret révèle des projets explosifs
Les Etats-Unis veulent «retirer» quatre pays de l'Union européenne

La nouvelle stratégie de sécurité américaine suscite la consternation en Europe. Un document confidentiel révélerait désormais des plans visant à diviser l’UE. La Maison Blanche dément.
Publié: il y a 30 minutes
Un nouveau document secret a fait surface.
Janine Enderli

La nouvelle stratégie de sécurité nationale des Etats-Unis provoque des remous depuis plusieurs semaines en Europe. Mais aujourd'hui, une version antérieure et non publiée de cette stratégie fait des vagues.

Selon la plateforme «Defense One», qui s'occupe surtout de questions de politique de sécurité, Washington aurait envisagé de «détacher» quatre pays européens de l’Union européenne. Le média s’appuie précisément sur cette version préliminaire restée confidentielle.

«Make Europe Great Again»

Dans ce document secret, les Etats-Unis exprimeraient l’intention de sortir l’Autriche, l’Italie, la Hongrie et la Pologne de l’Union européenne (UE) afin de nouer de nouvelles formes de coopération. Sous le slogan «Make Europe Great Again», une collaboration plus étroite avec des Etats, des mouvements politiques ainsi que des acteurs intellectuels et culturels qui veulent «préserver l'indépendance et les modes de vie européens traditionnels» serait recherchée. Aucun détail supplémentaire n'est donné à ce sujet.

Le gouvernement américain dément

Ces passages n'apparaissent pas dans la version publiée officiellement. Une porte-parole de la Maison Blanche a par ailleurs démenti l'existence d'une «autre version» mercredi soir (heure locale). «Le président Trump est transparent et a signé une stratégie de sécurité nationale qui ordonne clairement au gouvernement américain de mettre en œuvre les principes et priorités qu'il a définis», a déclaré la responsable de la communication Anna Kelly.

Dans la nouvelle stratégie de sécurité des Etats-Unis, l'Europe est vivement critiquée. Le texte évoque une prétendue érosion de la démocratie et de la liberté d’expression, ainsi qu’un affaiblissement des identités nationales et de la confiance.

L'interview de Trump a suscité l'indignation en Europe

Le document a suscité l'indignation en Europe. Dans une interview accordée au magazine américain «Politico», Trump en a remis une couche. Il a qualifié la politique d'immigration du Vieux Continent de «catastrophe» et a déclaré que les pays étaient «en train de s'effondrer» à cause de l'immigration.

L'Allemagne et la Suède, en particulier, souffrent d'une hausse de la criminalité, a déclaré le président américain. La stratégie de sécurité a par ailleurs évoqué la menace d'un «anéantissement civilisationnel».

