D'après le New York Times
Les agents impliqués dans la mort d'Alex Pretti ont été suspendus

Les agents fédéraux impliqués dans la mort du jeune infirmier Alex Pretti ont été suspendus. On ignore encore combien d'agents sont concernés par cette mesure.
Publié: 19:09 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 23 minutes
Une infirmière lors d'une manifestation contre les violences perpétrées par les agents de l'ICE, à Oakland, le 27 janvier 2026.
Deux agents de la police aux frontières (CBP) impliqués dans la mort par balles d'Alex Pretti à Minneapolis ont été suspendus provisoirement de leurs fonctions, a-t-on appris auprès de cette agence fédérale.

«Il s'agit d'un protocole standard», a affirmé à l'AFP un porte-parole de la CBP. Selon le New York Times, il s'agit des deux policiers ayant ouvert le feu samedi – à dix reprises – sur Alex Pretti, alors que plusieurs agents tentaient de le maîtriser au sol. Il était décédé sur place des suites de ses blessures.

