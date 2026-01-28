Deux agents de la police aux frontières (CBP) impliqués dans la mort par balles d'Alex Pretti à Minneapolis ont été suspendus provisoirement de leurs fonctions, a-t-on appris auprès de cette agence fédérale.
«Il s'agit d'un protocole standard», a affirmé à l'AFP un porte-parole de la CBP. Selon le New York Times, il s'agit des deux policiers ayant ouvert le feu samedi – à dix reprises – sur Alex Pretti, alors que plusieurs agents tentaient de le maîtriser au sol. Il était décédé sur place des suites de ses blessures.
Développement suit
