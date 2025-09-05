Mercredi, American Bitcoin a démarré en force en bourse, pour le plus grand plaisir de deux des fils de Donald Trump, lesquels détiennent une participation importante dans cette société de cryptominage. Mais que signifie concrètement ce business pour le clan Trump?

Cette société liée à la crypto fait pleuvoir des milliards sur le clan Trump

1/8 Eric Trump et son frère aîné Donald Trump Jr. sont plus riches de 1,5 milliard de dollars depuis mercredi. Photo: IMAGO/Anadolu Agency

Michael Hotz

La famille de Donald Trump continue d’accroître sa fortune, notamment grâce au juteux business des cryptomonnaies. Mercredi, l’entreprise American Bitcoin a fait une entrée remarquée à la Bourse technologique Nasdaq. Le titre a temporairement pris plus de deux fois son prix d’introduction fixé à 6,90 dollars, avant de clôturer sa première séance en hausse de 16,5%, à 8,04 dollars.

Ce succès a aussitôt fait bondir la richesse d’Eric Trump et de Donald Trump Jr. Les deux fils du président américain détiennent à eux deux 20% du capital de la société, une participation aujourd’hui estimée à 1,5 milliard de dollars. Au plus haut de la journée, leur part avait même atteint une valeur de 2,6 milliards. «La crypto explose!», s’est enthousiasmé Eric Trump dans un entretien accordé mercredi à l'agence Reuters.

Une entreprise toute jeune

American Bitcoin a vu le jour cette année seulement. Son principal actionnaire? Hut 8, une société américaine spécialisée dans le minage de cryptomonnaies. Concrètement, Hut 8 met à disposition la jeune société l’infrastructure nécessaire à l’extraction de bitcoins. Avant son introduction en Bourse, American Bitcoin avait fusionné avec Gryphon Digital Mining, une autre entreprise de minage déjà cotée au Nasdaq.

L'objectif de American Bitcoin est on ne peut plus clair: combiner à la fois des activités de minage et des achats opportunistes de bitcoins. La société mise sur l’appétit croissant des grands groupes pour se constituer des réserves stratégiques de cryptomonnaie.

Cette tendance a propulsé le bitcoin vers de nouveaux sommets: cet été, la célèbre devise numérique a franchi pour la première fois la barre des 120'000 dollars, avant de redescendre autour de 110'000 dollars actuellement.

Un nouveau jeton fait le bonheur du clan Trump

Il y a quatre jours à peine, un autre projet lié à la crypto et issu de l’univers Trump a fait son entrée sur le marché: depuis le lundi 1er septembre, le jeton WLFI de la société World Liberty Financial est en effet coté en Bourse. Le «Wall Street Journal» a qualifié ce lancement de «plus grand succès financier» de la famille Trump depuis le retour du républicain à la Maison Blanche.

Sur le papier, le clan a vu sa fortune s’accroître de 5 milliards de dollars. En effet, Donald Trump et ses fils Eric, Don Jr. et Barron détiendraient ensemble pas moins de 25% des jetons WLFI. Mais selon le quotidien américain, ils n’ont pas encore le droit de les revendre.

D’autres investisseurs avaient saisi leur chance en acquérant précocement des jetons WLFI à 1,5 cent l’unité. Un pari qu'ils ont d'abord cru gagnant: leur cryptomonnaie a démarré sa course à 24 cents et a même culminé à 33 cents, avant de quelque peu retomber. Aujourd’hui, le jeton ne vaut plus que 18 cents. Un scénario qui rappelle celui du «$Trump», le memecoin lancé par l’ex-président: après un envol spectaculaire, il s’était effondré, laissant derrière lui des centaines de milliers de petits acheteurs avec des pertes considérables.

La crypto est désormais plus importante que l'immobilier

Les affaires de Trump avec le monde de la crypto suscitent de plus en plus de critiques. Ses détracteurs l’accusent de conflits d’intérêts. Celui qui s’était autoproclamé «premier président Bitcoin» pendant la campagne mène depuis son retour à la Maison-Blanche une politique très favorable aux monnaies numériques. Il fait régulièrement la promotion de projets auxquels il est, à minima, indirectement lié. Quant aux reproches, il n'a eu de cesse de les balayer.

Une chose est sûr: les cryptomonnaies sont devenues le pilier le plus lucratif de l’empire Trump, initialement bâti sur l’immobilier. Son organisation détient toujours des hôtels de luxe, des parcours de golf et des résidences prestigieuses à travers le monde, avec une présence croissante dans le Moyen-Orient.