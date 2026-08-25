Le Canada se rebiffe et assène des surtaxes à Trump

Face aux taxes américaines, le Canada réplique avec des surtaxes de 15 à 50% sur l'acier, les produits laitiers et plus. Une aide de 4,6 milliards d'euros soutiendra les entreprises impactées dès septembre.

En bref Généré par l’IA, vérifié par la rédaction Le Canada impose dès le 8 septembre des surtaxes douanières de 15 à 50% sur des produits américains et débloque 7,5 milliards de dollars canadiens pour soutenir les secteurs touchés par la guerre commerciale avec les Etats-Unis. Cette décision fait suite à l'échec des négociations commerciales entre Mark Carney et Donald Trump.

Les surtaxes américaines, en vigueur depuis le 22 août, touchent 20 milliards de dollars de produits canadiens, notamment l'acier et le ciment. Trump a aussi annoncé une hausse des taxes sur l'acier et l'automobile canadiens à 50% dès le 1er janvier 2027.

Un sondage réalisé au Canada montre que 76% des citoyens soutiennent la rupture des négociations avec Washington, et 62% approuvent les mesures de représailles économiques proposées par le Premier ministre canadien.

AFP Agence France-Presse

Le Canada a annoncé mardi l'entrée en vigueur le 8 septembre de surtaxes douanières de 15 à 50% sur une série de produits américains et le déblocage de 4,6 milliards d'euros pour soutenir les secteurs durement affectés par la guerre commerciale qui s'envenime entre les deux voisins, jadis proches alliés. Ces surtaxes, dont le Premier ministre canadien, Mark Carney, avait annoncé samedi les grandes lignes, toucheront l'acier, les produits laitiers mais aussi le matériel agricole, l'industrie du papier, l'électronique et les appareils électroménagers.

Leur montant correspondra au «dollar près» à celui des surtaxes américaines touchant le Canada depuis samedi. Le Canada est «uni dans sa réponse» face à ce «défi sans précédent», a déclaré mardi le ministre des Finances, François-Philippe Champagne, en présentant cette riposte qui sera effective le 8 septembre à 00H01.

Mark Carney a décidé vendredi de tenir tête à Donald Trump en rompant les négociations commerciales avec les Etats-Unis face aux conditions «injustes» imposées par Washington. Un pari qui pourrait s'avérer risqué économiquement. Les Etats-Unis sont en effet, de très loin, le premier partenaire commercial du Canada, les exportations canadiennes vers ce pays représentant 70% du total. Afin de passer «ces temps difficiles», le gouvernement canadien a également dévoilé mardi des mesures de soutien pour les secteurs durement touchés par les droits de douane américains, lors d'une conférence de presse réunissant plusieurs ministres.

Une enveloppe totale de 7,5 milliards de dollars canadiens (4,6 milliards d'euros) sera débloquée pour soutenir la trésorerie des entreprises, renforcer les indemnisations chômage et créer un «Fonds de diversification pour un Canada fort» qui aidera les secteurs affectés à trouver de nouveaux marchés à l'export. Washington applique depuis samedi 00H01 des surtaxes punitives touchant un total de 20 milliards de dollars de produits canadiens importés, parmi lesquels figurent notamment le ciment, les alcools ou les crosses de hockey.

«Lac de l'Amérique»

Prévues initialement pour le 19 août, ces surtaxes américaines avaient été reportées de trois jours par Donald Trump alors qu'un accord semblait proche entre les deux pays, avant que M. Carney ne finisse par rompre les négociations. Le président américain a encore fait monter lundi la tension d'un cran en annonçant que les taxes douanières sur le secteur automobile et l'acier canadiens augmenteraient à 50% au 1er janvier prochain. La majorité de l'acier canadien entrant aux Etats-Unis est déjà taxée à 50%, mais Washington avait fait miroiter une baisse de ce taux en cas de trêve commerciale.

Mardi matin, Donald Trump, qui estime que le Canada abuse depuis des années de la générosité de Washington sur le plan commercial ou militaire, a dit par ailleurs penser «sérieusement à changer le nom du Lac Ontario en Lac de l'Amérique». Car «nous ne comptons plus faire beaucoup de business avec l'Ontario», riche province canadienne où le secteur automobile est très puissant, a-t-il martelé. Le gouvernement canadien a notamment justifié sa décision vendredi de rompre les négociations par les conditions posées par Washington sur la langue française, sujet politiquement sensible dans ce pays officiellement bilingue.

Selon Ottawa, le projet d'accord aurait touché les subventions à la culture francophone, la place des médias francophones en ligne et l'obligation d'étiquetage bilingue des produits vendus au Canada. «Jamais, je ne me mêlerais des affaires des Canadiens francophones», a rétorqué mardi Donald Trump, niant la moindre ingérence et dénonçant sur son réseau Truth Social un «mensonge» de Mark Carney pour s'assurer du soutien de la province francophone du Québec.

«Nous sommes prêts»

Lundi, Mark Carney a répété que son pays n'accepterait pas un accord commercial avec Washington «à n'importe quel prix». «Nous sommes prêts» car «nous avons tout ce dont nous avons besoin ici» au Canada, a-t-il affirmé, en référence notamment aux richesses du sous-sol du pays (pétrole, minéraux critiques...).

Depuis son arrivée au pouvoir en mars 2025, l'ancien banquier central tente de réduire la dépendance de son pays à l'égard de son grand voisin en cherchant de nouveaux partenaires commerciaux en Asie ou en Europe. Il a également lancé une série de grands projets et veut notamment construire un nouvel oléoduc reliant les gisements d'hydrocarbures de l'Alberta à la côte Pacifique afin de livrer le pétrole canadien à l'Asie. Dans un sondage mené au Canada ce week-end, 76% des personnes interrogées ont dit soutenir la rupture des négociations, et 62% se sont dits favorables aux représailles évoquées par le Premier ministre canadien.



