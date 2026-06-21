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Trump claque 14 millions dans un bassin insalubre
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Fiasco pour la Maison Blanche:Trump claque 14 millions dans un bassin insalubre

Fiasco du Lincoln Memorial
Rénovation du bassin cher à Trump: la faute à des vandales ou aux algues?

Un bassin emblématique du Lincoln Memorial à Washington, rénové pour 14 millions de dollars, s'effrite et voit des algues proliférer. Donald Trump accuse des «vandales» sans preuves, tandis que les critiques sur le projet s'intensifient.
Publié: 21:30 heures
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Dernière mise à jour: 21:31 heures
Les déboires face à ce chantier, estimé à environ 14 millions de dollars, ont du mal à passer.
Photo: IMAGO/ZUMA Press Wire
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ATS Agence télégraphique suisse

Bleu-vert, écaillé et infesté par les algues: les déboires du miroir d'eau du Lincoln Memorial à Washington n'en finissent plus de plomber un projet cher à Donald Trump, qui a rejeté la faute samedi sur de prétendus «vandales». Le président américain, qui a abondamment communiqué sur la rénovation de ce bassin emblématique de la capitale, s'est fait plus discret ces derniers jours, au moment où les problèmes de maîtrise d'ouvrage se sont multipliés.

La peinture bleue apposée au fond du bassin – à grand frais – s'effrite. Quant à sa teinte «bleu drapeau», elle a favorisé l'apparition d'algues qui ont rapidement proliféré. Ces couacs ont ravivé les critiques autour de ce chantier estimé à environ 14 millions de dollars selon la presse américaine, confié sans appel d'offres public à une entreprise ayant déjà travaillé sur un club de golf du président.

Loin d'endosser la responsabilité de la situation, Donald Trump a incriminé samedi de prétendus «saboteurs». «La police des parcs nationaux a arrêté plusieurs individus pour avoir vandalisé le magnifique bassin réfléchissant de notre nation», a t-il écrit samedi soir sur son réseau Truth Social, avant de répéter quelques heures plus tard que «de nombreuses autres personnes» avaient été arrêtées.

Le Service des parcs nationaux (NPS), qui s'occupe de la gestion de l'ouvrage, n'a pas confirmé à l'AFP ces arrestations ni la nature des activités de «sabotage» évoquées par le président.

Dans son long message, Donald Trump accuse ces «vandales» d'avoir utilisé «une sorte de couteau ou de lame» pour entailler le bassin sur «une longueur de 250 pieds» (environ 76 mètres) et d'y avoir déversé «des produits chimiques corrosifs et destructeurs», sans pour autant apporter de preuves.

Des algues particulièrement agressives

Parmi les personnes interpellées figure David Hearn, ancien athlète olympique qui a représenté les Etats-Unis en canoë en 1992, 1996 et 2000. Il a raconté au Washington Post qu'il faisait une sortie à vélo lorsqu'il s'est arrêté au Lincoln Memorial pour observer les travaux de rénovation.

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«J'ai tendu la main et j'ai pu saisir l'extrémité de ce morceau qui pendait, ce morceau qui s'écaillait déjà. Il était encore attaché au fond. Je n'ai rien retiré», a t-il expliqué. L'homme de 67 ans affirme avoir ensuite été encerclé par deux militaires de la Garde nationale puis arrêté par des agents de la police des parcs pour dégradation de bien public. Vendredi, un photographe de l'AFP a vu des ouvriers évacuer par pompage des fragments de peinture bleue ainsi que des algues vertes.

Pour tenter de redonner au bassin une eau cristalline, le NPS avait indiqué avoir déversé du peroxyde d'hydrogène, tandis qu'un système d'ozone par nanobulles a été déployé ces derniers jours. Selon le magazine «The Atlantic» qui a fait analyser des échantillons du bassin, ces traitements auraient paradoxalement favorisé la prolifération d'une autre espèce d'algues vertes, particulièrement agressive.

Malgré les efforts du National Park Service, le bassin de 610 m de long doit désormais être «vidé d'une grande partie de son eau afin de procéder aux réparations nécessaires», a écrit Donald Trump. Un revers pour le président républicain qui affirmait encore en fin de semaine que «le problème serait bientôt résolu» et assurait début juin que les matériaux utilisés «pourraient durer cent ans «.

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