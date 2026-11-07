L'armée iranienne assure «être plus puissante» que jamais

L'armée iranienne «plus forte» que jamaisL'armée iranienne a assuré samedi être «plus forte» qu'au début de la guerre au Moyen-Orient, se disant prête à répondre à toute attaque de manière «immédiate» et «sans limite géographique» après de récentes menaces américaines.«Les forces armées de la République islamique sont aujourd'hui en état d'alerte plus élevé et plus puissantes qu'elles ne l'étaient au début de la guerre» a déclaré le porte-parole de l'armée, Mohammad Akraminia, cité par l'agence officielle Irna. «Sur ordre du Guide suprême, toute riposte des forces armées sera immédiate, efficace et sans limite géographique», a-t-il ajouté.Malgré de récentes frappes américaines sur l'île de Qeshm, dans le détroit d'Ormuz, les tractations diplomatiques pour éviter une reprise des hostilités se sont récemment intensifiées sous l'égide du médiateur qatari après une série de menaces israélo-américaines.Dans la nuit de vendredi à samedi, la télévision d'Etat iranienne a encore fait part de deux explosions à Qeshm, l'agence Tasnim évoquant de son côté deux missiles qui auraient frappé l'île. Sans confirmer, l'armée iranienne, citée par les médias iraniens, a peu après indiqué avoir détruit un drone militaire américain dans cette zone. Le porte-parole militaire a répété samedi que les forces iraniennes ne débloqueraient Ormuz que si les Etats-Unis acceptaient les conditions posées par Téhéran.