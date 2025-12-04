DE
FR

Bill Gates met en cause Trump
La mortalité infantile repart à la hausse, une première au 21e siècle

Une tragédie»: le milliardaire et philanthrope Bill Gates alerte auprès de l'AFP sur un rebond de la mortalité infantile dans le monde. Une première hausse de ce chiffre depuis le début du siècle. En cause: la baisse des aides internationales par les pays occidentaux.
Publié: il y a 39 minutes
1/4
Des enfants attendent lors d'une distribution de nourriture le 27 novembre 2025 à Khan Younès, dans la bande de Gaza.
Photo: Anadolu via Getty Images
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Le cofondateur de Microsoft, interrogé par visioconférence depuis Seattle (Etats-Unis), s'est exprimé à l'occasion de la publication d'un rapport de la fondation Gates qui estime que 4,8 millions d'enfants seront morts dans le monde avant leurs cinq ans en 2025. Une hausse de 200'000 et le premier rebond de ce chiffre au 21e siècle.

Cette projection constitue une «tragédie», pour Bill Gates, qui constate un retour en arrière probablement inévitable alors que le nombre de morts infantiles n'avait cessé de décliner depuis les quelque 10 millions annuelles enregistrées au tournant des années 2000. La cause ne fait pas de doute pour le milliardaire et les auteurs du rapport: comme d'autres pans de la santé mondiale, les efforts contre la mortalité infantile sont plombés par la tendance générale des pays occidentaux à réduire leur aide financière à l'étranger.

Discussions avec Trump

Les mesures les plus emblématiques ont été prises par les Etats-Unis depuis le retour de Donald Trump à la présidence. Bill Gates cible en particulier l'action d'un autre milliardaire, Elon Musk, qui a dirigé pendant plusieurs mois un «département de l'efficacité gouvernementale».

Si celui est désormais dissous, il a décidé de coupes drastiques dans l'aide américaine. L'agence pour le développement international (USAID) en a particulièrement fait les frais.

A lire aussi
Trump dit avoir gagné contre le «canular du changement climatique» après des propos de Bill Gates
Après des propos de Bill Gates
Trump dit avoir gagné contre le «canular climatique»
Avec 135 milliards de dollars, Microsoft contrôle 27% d'OpenAI
Nouvelle levée de fonds
Avec 135 milliards de dollars, Microsoft contrôle 27% d'OpenAI

Cette politique «a sans conteste causé de nombreux morts», dénonce Bill Gates, qui dit désormais «discuter» avec Donald Trump pour limiter les dégâts. «Je l'encourage à rétablir les aides, ou du moins à ne les réduire qu'un peu», explique-t-il. «Je ne suis pas sûr de réussir.»

Vaccination attaquée aux USA

Bill Gates mentionne également le retrait des financements internationaux en faveur de Gavi. Cette organisation internationale rassemble acteurs publics et privés pour accélérer les efforts de vaccination dans le monde.

Cette décision s'inscrit dans un contexte où le ministre américain de la Santé, Robert F. Kennedy Jr, connu pour ses positions vaccinosceptiques, multiplie les déclarations infondées en ce sens, y compris dans un message à Gavi. Bill Gates dénonce ainsi les positions «largement discréditées et fallacieuses» de RFK sur l'idée qu'"il ne faudrait pas recourir à la vaccination infantile».

«Même si la Fondation Gates travaille avec chaque administration – et nous trouvons des terrains d'entente avec le ministre Kennedy en ce qui concerne les vaccins – nous avons pour l'essentiel des points de vue opposés sur le rôle que que les vaccins ont joué dans le monde», observe-t-il.

Macron également interpelé

Mais, au-delà des Etats-Unis, le milliardaire a souligné que la baisse «disproportionnée» de l'aide internationale était une tendance générale parmi les pays occidentaux: France, Allemagne, Royaume-Uni...

La France n'a, par exemple, pas encore été en mesure de confirmer ses financements au Fonds mondial contre les maladies infectieuses. Une situation liée à la difficulté de faire adopter un budget pour 2026 dans un contexte d'instabilité politique.

«J'ai discuté» avec le gouvernement «et le président» français «et d'autres pour leur dire que c'est de toute première importance», rapporte Bill Gates, admettant cependant une «situation budgétaire très difficile». L'alerte portée par Bil Gates et sa fondation – créée en 2000 avec son épouse Melinda dont il a désormais divorcé – va dans le même sens que d'autres études.

En novembre, l'Institut pour la santé mondiale, à Barcelone, avait estimé que plus de 22 millions de personnes pourraient mourir à cause des coupes américaines et européennes d'ici 2030. Malgré ces inquiétudes, le milliardaire retient des évolutions positives contre la mortalité infantile, comme l'apparition de traitements immunisants contre le virus respiratoire syncytial (VRS) à l'origine de la bronchiolite.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Présenté par
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Articles les plus lus
    Articles les plus lus