Nouvelle levée de fonds
Avec 135 milliards de dollars, Microsoft contrôle 27% d'OpenAI

Microsoft annonce détenir 27% d'OpenAI suite à une nouvelle levée de fonds, valorisant sa participation à 135 milliards de dollars. OpenAI s'engage à acheter 250 milliards de dollars de capacités sur Azure pour développer son IA.
Publié: il y a 54 minutes
Microsoft contrôle désormais 27% du capital d'OpenAI après un nouveau tour de table et le changement de statuts de la start-up californienne, ont annoncé mardi les deux groupes, ce qui valorise sa participation 135 milliards de dollars.

Dans le cadre du nouvel accord passé entre les deux partenaires, OpenAI s'est engagé à acheter pour 250 milliards de dollars de capacités supplémentaires pour développer son intelligence artificielle (IA) à la plateforme Azure de Microsoft, dédiée à l'informatique à distance (cloud).

