Bill Gates, cofondateur de Microsoft, homme d'affaires et philanthrope, fêtera ses 70 ans le 20 octobre 2025.
Photo: keystone-sda.ch
AFP Agence France-Presse
Microsoft contrôle désormais 27% du capital d'OpenAI après un nouveau tour de table et le changement de statuts de la start-up californienne, ont annoncé mardi les deux groupes, ce qui valorise sa participation 135 milliards de dollars.
A lire aussi
Dans le cadre du nouvel accord passé entre les deux partenaires, OpenAI s'est engagé à acheter pour 250 milliards de dollars de capacités supplémentaires pour développer son intelligence artificielle (IA) à la plateforme Azure de Microsoft, dédiée à l'informatique à distance (cloud).
Découvrez nos contenus sponsorisés
Présenté par
Comment le changement climatique modifie le style des vins
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Présenté par
L’installatrice-électricienne a remporté la médaille d’argent grâce à la formation XL, à son coach mental et au soutien de son chef
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Avec vidéo
Présenté par
Chiara découvre de merveilleux joyaux cachés avec Gino
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas