Publié: il y a 54 minutes

Microsoft annonce détenir 27% d'OpenAI suite à une nouvelle levée de fonds, valorisant sa participation à 135 milliards de dollars. OpenAI s'engage à acheter 250 milliards de dollars de capacités sur Azure pour développer son IA.

Bill Gates, cofondateur de Microsoft, homme d'affaires et philanthrope, fêtera ses 70 ans le 20 octobre 2025. Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

Microsoft contrôle désormais 27% du capital d'OpenAI après un nouveau tour de table et le changement de statuts de la start-up californienne, ont annoncé mardi les deux groupes, ce qui valorise sa participation 135 milliards de dollars.

Dans le cadre du nouvel accord passé entre les deux partenaires, OpenAI s'est engagé à acheter pour 250 milliards de dollars de capacités supplémentaires pour développer son intelligence artificielle (IA) à la plateforme Azure de Microsoft, dédiée à l'informatique à distance (cloud).