Après des propos de Bill Gates
Trump dit avoir gagné contre le «canular du changement climatique» après des propos de Bill Gates

Donald Trump affirme avoir «gagné la guerre contre le canular du changement climatique», saluant le «courage» de Bill Gates, qui juge que le réchauffement ne «conduira pas à la disparition de l'humanité».
Publié: 00:29 heures
|
Dernière mise à jour: 00:36 heures
Photo: AP
AFP Agence France-Presse

Donald Trump a affirmé mercredi avoir gagné «la guerre contre le canular du changement climatique», après des propos du milliardaire et philanthrope américain Bill Gates dénonçant la «vision catastrophiste» des experts sur le réchauffement de la planète. «J'AI (NOUS AVONS!) juste gagné la guerre contre le canular du changement climatique. Bill Gates a finalement reconnu qu'il avait complètement TORT sur la question», a déclaré le président américain sur son réseau Truth Social, usant de majuscules comme à son habitude.

Saluant le «courage» de Bill Gates, Donald Trump, connu pour ses positions climatosceptiques et sa défense du secteur des énergies fossiles, a conclu son message par son fameux slogan «MAGA», ou «Make America Great Again» (Rendre sa grandeur à l'Amérique, en français). Dans un long texte publié sur son site internet lundi soir, Bill Gates avait notamment écrit que le réchauffement de la planète n'allait «pas conduire à la disparition de l'humanité».

A quelques jours de l'ouverture de la 30e conférence des Nations unies sur le climat, le cofondateur de Microsoft a aussi appelé à ce que cette COP30 au Brésil recentre le débat sur «l'amélioration des conditions de vie» plutôt que sur les températures ou les émissions de gaz à effet de serre. Si le changement climatique aura «de graves conséquences», a ajouté le philanthrope dont la fortune s'élève selon Forbes à plus de 100 milliards de dollars, «les populations pourront vivre et prospérer sur la plus grande partie de la planète dans un avenir proche».

Bill Gates, qui a quitté toute fonction exécutive chez Microsoft en 2008 pour se consacrer à la philanthropie, a fondé Breakthrough Energy en 2015. Ce fonds a investi plus de deux milliards de dollars dans des technologies naissantes, telles que le ciment bas carbone ou l'aviation sans émissions. La vision de Bill Gates irrite des scientifiques, qui accusent le milliardaire de proposer un faux choix entre l'action climatique et la réduction des souffrances humaines.

