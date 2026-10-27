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Un critique de Trump
A nouveau inculpé, l'ex-directeur du FBI dénonce un «abus épouvantable»

Une troisième procédure judiciaire vise James Comey. L'ex-directeur du FBI est accusé d'avoir transmis des secrets de défense. Il dénonce un «abus épouvantable» orchestré par le gouvernement américain.
Publié: il y a 4 minutes
Ce n'est pas la première fois que Donald Trump tente une action en justice contre James Comey.
Photo: AP Photo/Alex Brandon
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AFP Agence France-Presse

L'ancien directeur du FBI James Comey a été inculpé lundi pour avoir supposément fait fuiter des informations classées «secret-défense». Il s'agit de la troisième procédure judiciaire intentée contre ce critique du président américain Donald Trump.

Le ministère américain de la justice accuse James Comey, 65 ans, d'avoir diffusé une information à une «personne qui n'était pas habilitée à la recevoir» en octobre 2016, alors qu'il dirigeait le FBI, selon des documents judiciaires rendus publics lundi. Il aurait ordonné à une personne non identifiée de «divulguer des informations relevant de la défense nationale à un journaliste».

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«Ils sont de retour», a ironisé James Comey dans une vidéo publiée sur la plateforme Substack. «Cela aurait presque été drôle si ce n'était pas un abus aussi épouvantable du ministère de la justice», a-t-il dénoncé, affirmant être «innocent». «Je n'ai toujours pas peur de ces gens et je crois toujours en l'indépendance du pouvoir judiciaire fédéral», a encore affirmé l'ancien patron du FBI.

Fille licenciée illégalement

Dans un communiqué transmis aux médias américains, son avocat a affirmé que ces charges avaient déjà été étudiées lors du premier mandat de Donald Trump et que «le gouvernement avait déterminé qu'aucune charge ne devait être retenue contre quiconque».

Les documents judiciaires ont été rendus publics seulement quelques heures après une décision de justice favorable à la fille de James Comey, Maurene Comey. Un magistrat new-yorkais a jugé que cette ex-procureure, impliquée dans l'enquête sur l'affaire Epstein, avait été licenciée illégalement par le gouvernement américain.

James Comey avait déjà été inculpé en septembre 2025 pour avoir menti sous serment devant le Congrès. La procédure avait finalement été annulée par une juge fédérale, en raison de la nomination illégale de la procureure qui avait engagé ces poursuites.

Il avait de nouveau été poursuivi en avril 2026, accusé d'avoir menacé Donald Trump de mort dans une publication sur Instagram. Sur cette image, ensuite retirée, des coquillages formaient le message «86 47» dans le sable, le premier nombre étant parfois utilisé pour signifier le souhait de tuer quelqu'un, le second pouvant se référer à Donald Trump, 47e président des États-Unis.

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