Plus d'un tiers des nouvelles recrues de la police de l'Immigration américaine (ICE) ont échoué au test d'aptitude physique, révèle «The Atlantic». Ce taux d'échec inquiète les vétérans, car les agents procèdent à des arrestations parfois très musclées.

Des agents fédéraux arrêtent une femme au tribunal de l'immigration Jacob K. Javits à New York, le 14 juillet 2025. Photo: KEYSTONE

Luisa Gambaro Journaliste

Vouloir chasser du clandestin ne fait pas tout, il faut le cardio nécessaire. Un simple test physique a suffi à mettre au tapis plus d'un tiers des nouvelles recrues du Service de l'Immigration et des Douanes américain (ICE). Lors de ce test, les candidats ont dû effectuer 15 pompes, 32 abdominaux et courir 2,4 kilomètres en 14 minutes, révèle «The Atlantic» ce lundi 20 octobre.

Des vétérans de l'académie de formation confient au média américain que le recrutement était bien plus strict il y a quelques années et le taux d'échec plus faible. En effet, l'administration Trump a fortement réduit le temps de formation à l'académie pour les nouveaux, passant de 4 mois à 8 semaines.

Des arrestations musclées

La sélection a été facilitée en espérant recruter 10'000 nouveaux agents d'ici janvier 2026. Seulement voilà: en remplissant le formulaire d'auto-évaluation, certains candidats semblent avoir menti sur leur véritable condition physique.

Ce nouveau recrutement inquiète les vétérans, qui craignent de voir arriver des recrues trop faiblardes pour mener des arrestations parfois musclées, qui impliquent des plaquages au sol et des courses-poursuites à pied. Depuis l'entrée en fonction de Trump, les arrestations d'ICE ont plus que triplé.