Utilisée par les autorités américaines pour maîtriser les détenus, la combinaison intégrale nommée «The Wrap» suscite de plus en plus la controverse. Blick explique comment fonctionne cette méthode extrême de mobilisation et quand elle est utilisée.

Scandale aux USA: la police ligote des migrants avec une technique mortelle

1/5 La police migratoire américaine utilise la combinaison intégrale «The Wrap» sur les immigrés clandestins. Photo: Screenshot / AP

Sandra Marschner

Sous l’administration Trump, la politique d’expulsion des migrants s’est durcie de manière spectaculaire. Les services américains de l’immigration et des douanes (ICE) ont renforcé leurs méthodes depuis l’arrivée de Donald Trump à la Maison Blanche. Rafles brutales, arrestations massives et décès dans les centres de détention font régulièrement la Une des médias.

Aujourd’hui, un dispositif de contention intégrale attire particulièrement l’attention: «The Wrap». Cette combinaison noire et jaune, utilisée depuis les années 1990, permet d’attacher et d’immobiliser des détenus jugés imprévisibles. Mais qu’est-ce qui rend ce dispositif si efficace et pourquoi suscite-t-il autant de critiques?

«The Wrap», c'est quoi?

A l’origine, «The Wrap» était destiné aux prisons. Selon le fabricant Safe Restraints Inc., plus de 1800 institutions américaines l’utilisent désormais, dont l’agence ICE, qui dispose d’une version modifiée du système. D’après l’agence Associated Press (AP), cette version est conçue pour immobiliser les personnes pendant de longues périodes, notamment lors de trajets en bus ou de vols d’expulsion.

Le modèle fourni à ICE comporte un anneau sur le torse permettant d’attacher des menottes tout en laissant la possibilité de boire ou de manger. Le directeur général de l’entreprise, Charles Hammond, explique: «La personne reste maintenue, mais conserve un minimum de mobilité pour ses besoins essentiels.»

Selon lui, la version ICE comprend aussi des «coudières souples», reliées dans le dos. Ce système permet une circulation sanguine suffisante, tout en empêchant les mouvements brusques du coude qui pourraient servir à frapper.

Quand est utilisée la combinaison intégrale?

Le fabricant affirme que la méthode «Wrap» doit être utilisée pour garantir la sécurité des agents et éviter que la personne immobilisée ne se blesse elle-même. Mais les enquêtes d’AP révèlent un usage bien plus large.

Plusieurs détenus affirment que le dispositif est souvent employé même lorsque les personnes sont déjà menottées et calmes. Certains y voient une méthode d’intimidation.

Pourquoi cette méthode est-elle controversée?

Cinq personnes interrogées par AP affirment avoir été retenues pendant des heures dans une combinaison intégrale lors de vols d’expulsion. L’une d’elles, victime d’une commotion cérébrale et d’une luxation de la mâchoire pendant un vol vers le Cap-Vert en 2023, témoigne: «Personne ne devrait être attaché dans un wrap. On ne traiterait même pas des animaux de cette façon.»

Au cours des dix dernières années, AP a recensé une douzaine de décès aux Etats-Unis où l’utilisation de «The Wrap» par des agents de police ou des gardiens de prison aurait contribué à la mort de détenus, selon les rapports d’autopsie.

Même au sein de l’administration américaine, le dispositif suscite des doutes. Un rapport interne du département des droits civiques du ministère de la Sécurité intérieure a exprimé des inquiétudes sur les risques liés à l’usage de ce système, notamment dans les cas de décès signalés.