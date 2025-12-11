DE
FR

«Gold Card»
Trump met en vente des permis de séjours premium pour les Etats-Unis

Donald Trump attire les riches étrangers avec de nouvelles cartes de séjour premium. Pour «seulement» quelques millions de dollars, il est possible d'obtenir des privilèges fiscaux et un accès rapide à la citoyenneté américaine.
Publié: il y a 19 minutes
La «Trump Platinium Card» sera prochainement disponible pour près de cinq millions de dollars.
Photo: trumpcard.gov
new.jpg
Daniel Kestenholz

Acheter son permis de séjour pour les Etats-Unis, c'est désormais possible en seulement quelques clics. Il y a quelques mois, Donald Trump avait annoncé vouloir mettre en vente des «Gold» puis des «Platinum Card». C'est à présent chose faite.

A lire aussi
Les Etats-Unis abaissent à 15% les droits de douane sur les produits suisses
Droits de douane baissés à 15%
La Suisse a fait des concessions, mais pas sur le poulet chloré
Trump passe à la vitesse supérieure pour expulser des immigrés
Un budget de 140 millions
Trump passe à la vitesse supérieure pour expulser des immigrés

L'objectif du président américain: attirer les étrangers fortunés dans le pays grâce à un programme d'immigration avantageux. Outre un permis de séjour, ces cartes offrent également un accès rapide à la citoyenneté américaine et des avantages fiscaux. Un site web a été mis en place pour les intéressés: trumpcard.gov, où il est possible de postuler pour l'obtention de la «Trump Gold Card», et bientôt de la «Trump Platinum Card». 

Mais ces privilèges ont un prix. Pour la «Gold Card», il faudra débourser près d'un million de dollars, payable en un seul versement. Un investissement qui permet d'obtenir le statut de résident permanent, similaire à celui qu'offre la «Green Card». 

Le Département du Commerce américain prévoit la vente d'environ 80'000 «Gold Card». L'occasion de renflouer les caisses de l'Etat. Car en plus de son prix élevé, la «Gold Card» inclus la pleine imposition de son possesseur aux Etats-Unis.

Après l'or, le platine

Pour les entreprises aussi, il est possible d'acheter une «Trump Corporate Gold Card» pour près de deux millions de dollars – transférable aux collaborateurs sélectionnés.

La «Platinum Card» devrait pour sa part être bientôt disponible pour la somme d'environ cinq millions de dollars. Elle permettra à ses possesseurs de résider jusqu'à neuf mois par an aux Etats-Unis, en échappant à la pleine imposition sur leurs revenus internationaux.

Ce programme cible ouvertement les milliardaires, principalement d'Asie et du Moyen-Orient, qui souhaitent passer le plus de temps possible aux Etats-Unis, tout en protégeant leurs actifs offshore.

Traitement de faveur

Sur son réseau «Truth Social», Trump se montre ravi de son nouveau programme: «La Trump Gold Card du gouvernement américain est arrivée», a-t-il annoncé mercredi soir. «Une voie directe vers la citoyenneté pour toutes les personnes qualifiées et vérifiées. C'est formidable! Nos grandes entreprises américaines peuvent enfin conserver leurs précieux talents.»

Les entreprises américaines pourront désormais parrainer les meilleurs talents venus de l'étranger, sans risquer de les voir se faire expulser faute de visa. Au prix de quelques millions de dollars, les réglementations en matières d'immigration seront donc moins strictes. Un traitement de faveur selon certains qui pointent d'un autre côté le durcissement toujours plus important des voies d'immigration classiques.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Présenté par
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Articles les plus lus
    Articles les plus lus