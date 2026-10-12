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Bientôt un «océan Trump»?
Donald Trump a une nouvelle lubie

Après avoir rebaptisé le «golfe d’Amérique» et le «lac America», Donald Trump semble avoir une nouvelle cible géographique: un océan. Le président américain souhaiterait rebaptiser l'Atlantique ou le Pacifique à sa gloire.
Publié: il y a 47 minutes
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«Nous avons besoin d’un océan», a déclaré Trump lors d’un meeting électoral dans le Tennessee.
Photo: AP Photo/Alex Brandon

En bref

  • Le président américain Trump envisage de renommer un océan
  • Il a cité les noms d’«océan Trump» ou d’«océan des Américains»
  • Trump a déjà officiellement rebaptisé le golfe du Mexique et le lac Ontario
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Gabriel Knupfer

Donald Trump adore placarder son nom sur les bâtiments. Mais depuis le début de son second mandat, il s’attaque aussi au nom de lieux, qu’il n’hésite pas à rebaptiser.

«Nous avons le golfe, nous avons un magnifique lac», a déclaré Trump samedi lors d’un meeting électoral dans le Tennessee. «Nous avons donc besoin d’un océan. C’est pourquoi j’ai pensé soit à l’Atlantique, soit au Pacifique. Nous l’appellerons 'océan Trump' ou 'océan des Américains', quelque chose dans ce genre», rapporte le «New York Post».

«New America» et la Trumpstrasse

Une déclaration qui n'est, au fond, pas si surprenante. Le président américain avait déjà rebaptisé le golfe du Mexique en «golfe d’Amérique», et le lac Ontario en «Lake America». Il a également évoqué la possibilité de renommer le Nouveau-Mexique «New America» et le détroit d’Ormuz «Strait of Trump», sans toutefois concrétiser ces deux projets. Comme souvent avec le président américain, difficile de savoir s’il plaisante ou s’il est sérieux.

Car les idées de Trump peuvent finir par se concrétiser. Certaines sont ainsi officialisées par décret. C’est déjà le cas du «golfe d’Amérique» et de «Lake America», des appellations désormais utilisées officiellement aux Etats-Unis. Google et Apple ont rapidement adapté leurs cartes aux nouvelles directives de la Maison Blanche.

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