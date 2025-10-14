Donald Trump a affirmé mardi que l'Espagne «devrait être punie» à cause de son budget de défense, jugé trop faible par rapport à l'objectif de 5% du produit intérieur brut (PIB) établi par l'Otan sous la pression du président américain. «Je pensais les punir sur le plan commercial avec des droits de douane à cause de ce qu'ils ont fait», a déclaré le président américain à la Maison Blanche.
La semaine précédente, il avait estimé le pays mériterait d'être exclu de l'Otan. Le gouvernement de gauche espagnol consacre 2% de son PIB à ses dépenses de défense, mais ne compte pas les porter à 5% – le nouvel objectif fixé par l'Otan depuis le dernier sommet de l'Alliance atlantique en juin à la Haye.
L'Espagne a estimé qu'elle n'était pas concernée par ce pourcentage. Madrid assure être capable d'atteindre les objectifs que l'Otan lui a assignés en limitant ses dépenses à 2% de son PIB. Les Etats-Unis ont déjà visé par le passé des produits importants pour l'économie espagnole, comme les olives sous le premier mandat de Donald Trump.