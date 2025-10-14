Donald Trump menace l'Espagne de sanctions commerciales en raison de son budget de défense jugé insuffisant. Le président américain critique le refus de Madrid d'atteindre l'objectif de 5% du PIB fixé par l'OTAN.

Hors de lui, Trump veut punir l'Espagne pour son petit budget

Donald Trump menace l'Espagne de sanctions commerciales en raison de son budget de défense jugé insuffisant. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Donald Trump a affirmé mardi que l'Espagne «devrait être punie» à cause de son budget de défense, jugé trop faible par rapport à l'objectif de 5% du produit intérieur brut (PIB) établi par l'Otan sous la pression du président américain. «Je pensais les punir sur le plan commercial avec des droits de douane à cause de ce qu'ils ont fait», a déclaré le président américain à la Maison Blanche.

La semaine précédente, il avait estimé le pays mériterait d'être exclu de l'Otan. Le gouvernement de gauche espagnol consacre 2% de son PIB à ses dépenses de défense, mais ne compte pas les porter à 5% – le nouvel objectif fixé par l'Otan depuis le dernier sommet de l'Alliance atlantique en juin à la Haye.

L'Espagne a estimé qu'elle n'était pas concernée par ce pourcentage. Madrid assure être capable d'atteindre les objectifs que l'Otan lui a assignés en limitant ses dépenses à 2% de son PIB. Les Etats-Unis ont déjà visé par le passé des produits importants pour l'économie espagnole, comme les olives sous le premier mandat de Donald Trump.