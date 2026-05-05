Mardi, Donald Trump, bientôt 80 ans, a ironisé sur sa pratique sportive «d'une minute par jour», ravivant les spéculations sur sa santé lors d'une cérémonie à la Maison Blanche.

AFP Agence France-Presse

Donald Trump a affirmé mardi que sa routine sportive ne dépassait pas une minute par jour, au moment où il signait un décret rétablissant un prix présidentiel récompensant la pratique physique des enfants.

«Je fais tellement d'exercice, genre une minute par jour, maximum. Si j'ai de la chance», a ironisé le président américain avant de signer le décret qui rétablit le prix du Test de forme physique présidentiel pour les écoles. Grand amateur de golf, le président a ironisé sur ses déplacements «en voiturette».

Une déclaration qui ravive les spéculations sur la santé de Donald Trump, président le plus âgé jamais investi, qui fêtera ses 80 ans le mois prochain. Ce dernier présentait notamment des ecchymoses aux mains, des jambes enflées et a semblé s'assoupir à plusieurs reprises en public.

Plus en forme que Joe Biden?

La Maison Blanche avait rétorqué que ces affections étaient dû à un problème veineux et à une consommation excessive d'aspirine. Trump aime se vanter de sa forme physique, la comparant à celle de son prédécesseur démocrate, Joe Biden, qui s'est retiré de la course présidentielle de 2024 en raison de son âge.

Les golfeurs Gary Player et Bryson DeChambeau étaient présents lors de la signature ainsi que plusieurs écoliers qui ont semblé dépourvus lorsque le président a dérivé sur plusieurs sujets, notamment une longue description des morts lors des manifestations en Iran.



