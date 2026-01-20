Trump affiche les messages confidentiels d'Emmanuel Macron

Peu avant le Forum économique mondial de Davos, Donald Trump publie des messages privés de Mark Rutte et Emmanuel Macron. Tandis que le secrétaire général de l'OTAN le couvre d'éloges, le président français ose la critique sur le Groenland.

Daniel Macher

La veille de sa visite au Forum économique mondial de Davos, le président américain Donald Trump a surpris tout le monde en publiant sur son réseau Truth Social des captures d'écran de messages privés envoyées par des alliés de haut rang, notamment du président français Emmanuel Macron et du secrétaire général de l'OTAN Mark Rutte.

Dans le message publié par Trump, Emmanuel Macron s'adresse au président américain de façon confidentielle. Il souligne qu'ils partagent la même position concernant la politique syrienne et qu'ils peuvent accomplir de grandes choses en Iran. En parallèle, Emmanuel Macron exprime sa désapprobation face à l'approche de Trump sur la question du Groenland: «Je ne comprends pas ce que vous faites au Groenland.» Emmanuel Macron propose aussi une réunion du G7 à Paris après Davos, ainsi qu'un dîner en tête à tête.

«Monsieur le président, cher Donald»

En revanche, le message du secrétaire général de l'OTAN Mark Rutte, également publié par Trump, est plus élogieux. «Monsieur le président, cher Donald, ce que vous avez accompli aujourd'hui en Syrie est incroyable», écrit Mark Rutte. Il annonce qu'il profitera de ses apparitions médiatiques à Davos pour mettre en lumière le rôle de Trump en Syrie, à Gaza et en Ukraine. Mark Rutte affirme aussi qu'il est prêt à faire des concessions sur l'épineuse question du Groenland: il est «déterminé à trouver un moyen d'aller de l'avant».

Trump est attendu mercredi à Davos, où il participera au Forum économique mondial (WEF). Des politiciens de haut rang profiteront de l'occasion pour s'entretenir avec lui, sous haute sécurité. L'épineuse question du Groenland, que Trump souhaite acheter au Danemark au risque d'imposer des droits de douane, sera au coeur des discussions.