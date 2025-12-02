AFP Agence France-Presse
Jared Kushner, gendre de Donald Trump, participera à la réunion prévue mardi au Kremlin entre Vladimir Poutine et l'émissaire américain Steve Witkoff au sujet du plan des Etats-Unis visant à mettre fin à la guerre en Ukraine, a annoncé le Kremlin.
A lire aussi
«Poutine recevra Steve Witkoff au Kremlin. Jared Kushner sera avec lui», a déclaré le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, lors de son point presse quotidien auquel participait l'AFP, précisant que la rencontre débuterait «après 17H00 (14H00 GMT, ndlr)».
Développement suit
Découvrez nos contenus sponsorisés
Présenté par
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse