Le gendre de Trump, Jared Kushner, accompagnera l'émissaire américain Steve Witkoff lors d'une rencontre avec Vladimir Poutine à Moscou mardi. La réunion au Kremlin portera sur le plan américain pour mettre fin à la guerre en Ukraine.

Trump envoie son gendre au casse-pipe pour rencontrer Poutine

AFP Agence France-Presse

Jared Kushner, gendre de Donald Trump, participera à la réunion prévue mardi au Kremlin entre Vladimir Poutine et l'émissaire américain Steve Witkoff au sujet du plan des Etats-Unis visant à mettre fin à la guerre en Ukraine, a annoncé le Kremlin.

«Poutine recevra Steve Witkoff au Kremlin. Jared Kushner sera avec lui», a déclaré le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, lors de son point presse quotidien auquel participait l'AFP, précisant que la rencontre débuterait «après 17H00 (14H00 GMT, ndlr)».

Développement suit