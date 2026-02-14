Face à l'Iran, les Etats-Unis envoient un nouveau porte-avions au Proche-Orient, l'USS Gerald R. Ford. Ce navire de guerre, véritable forteresse flottante, vise à accroître la pression sur la République islamique.

Daniel Macher

Un deuxième porte-avions américain va partir «très bientôt» pour le Moyen-Orient, a déclaré vendredi Donald Trump après avoir menacé l'Iran de conséquences «traumatisantes» en cas d'échec des négociations pour un règlement diplomatique de leurs tensions. Il s'agit de l'USS Gerald R. Ford, le fleuron de la marine américaine.

Avec ses 330 mètres de long, ses 100'000 tonnes d'acier et son coût de 13 milliards de dollars, l'USS Gerald R. Ford est le navire de guerre le plus cher et le plus grand jamais construit. Navire amiral de l'US Navy, il est aussi le premier d'une nouvelle génération de porte-avions, baptisé du nom de l'ancien président américain Gerald R. Ford, lui-même en fonction jusqu'en 1977.

La construction de cette forteresse flottante a débuté en 2008 au chantier naval Newport News Shipbuilding en Virginie. Le 22 juillet 2017, le porte-avions a été officiellement mis en service dans l'US Navy sous l'identification CVN-78.

Il est plus long que trois terrains de football mis bout à bout. Deux réacteurs nucléaires alimentent le navire en énergie pendant plus de 20 ans, sans qu'il soit nécessaire de le réapprovisionner en carburant. Il peut accueillir environ 4500 membres d'équipage et jusqu'à 90 aéronefs, faisant de ce porte-avions une véritable base aérienne mobile en mer.

Augmenter la pression

L'USS Gerald R. Ford est aussi une innovation technologique par rapport à ses prédécesseurs: au lieu de catapultes à vapeur, les avions sont lancés par des systèmes de lancement électromagnétiques. Ces systèmes permettent un plus grand nombre de lancements par jour et réduisent les frais de maintenance. Ils sont complétés par un mécanisme d'interception moderne et des radars plus performants. Parallèlement, la taille de son équipage a été réduite, augmentant ainsi son efficacité et sa force de frappe.

La mission stratégique de ce navire dépasse largement le cadre de la guerre navale traditionnelle. Les porte-avions de cette classe servent principalement à affirmer une présence militaire, à permettre des opérations aériennes sans bases fixes et à exercer une dissuasion politique. Ils sont ainsi considérés comme un instrument clé de la projection de puissance américaine.

Le porte-avions a opéré à plusieurs reprises avec des partenaires de l'OTAN et a fait escale dans des ports comme Oslo. A la suite de l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023, il a été redéployé en Méditerranée orientale sur ordre du secrétaire américain à la Défense de l'époque, Lloyd J. Austin.

En novembre 2025, l'USS Gerald R. Ford est apparu au large des côtes d'Amérique latine, officiellement pour lutter contre le trafic de drogue vers les Etats-Unis. Le scénario de menace contre le Venezuela et Nicolás Maduro a pris fin en janvier avec son arrestation.

Les plans des Washington

Selon les médias, les Etats-Unis prévoient un nouveau déploiement au Moyen-Orient à cause des tensions avec l'Iran sur ses programmes nucléaire et balistique. Ce porte-avions est destiné à consolider les forces américaines déjà stationnées dans la région. Parmi les navires opérant dans la zone figurent le porte-avions USS Abraham Lincoln et son escorte composée de plusieurs bâtiments de guerre. Des destroyers américains supplémentaires, dotés de capacités de défense aérienne et antimissile, y opèrent également.

Le président américain Donald Trump a déclaré qu'un deuxième porte-avions pourrait être construit en cas d'échec des négociations. Les pourparlers entre Washington et Téhéran se déroulent actuellement à Mascate, à Oman.



