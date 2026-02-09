Les forces américaines ont saisi le pétrolier Aquila II après une traque entre les Caraïbes et l’océan Indien. Il s’agit du huitième navire saisi depuis le blocus ordonné par Donald Trump contre le Venezuela en décembre.

Aux Caraïbes, un pétrolier ayant fui le blocus saisi par les USA

ATS Agence télégraphique suisse

«Les forces américaines ont saisi» le bateau, a répondu le Pentagone à une question de l'AFP, après avoir annoncé sur X qu'elles étaient montées «sans incident» à bord de l'Aquila II, après l'avoir «traqué et chassé» entre les Caraïbes et l'océan Indien.

Le pétrolier «avait bravé la quarantaine instaurée par le président Trump sur les navires sanctionnés dans les Caraïbes. Il a pris la fuite et nous l'avons suivi», avait précisé le ministère. Sa publication était accompagnée d'une vidéo qui montrait des soldats américains embarquant dans un hélicoptère puis descendant en rappel sur le pont d'un pétrolier.

L'Aquila II est le huitième navire saisi par les Etats-Unis depuis que Donald Trump a ordonné en décembre ce blocus visant le Venezuela. C'est aussi le deuxième saisi par les Américains hors de la région, après qu'un pétrolier lié à la Russie a été intercepté au début janvier dans l'Atlantique Nord.

Washington a déployé un important dispositif militaire dans les Caraïbes, qui a permis de frapper des embarcations accusées d'être liées au trafic de drogue, d'intercepter des pétroliers sous sanctions et de capturer le président vénézuélien Nicolas Maduro.

Mais les bâtiments saisis ces derniers mois ne représentent qu'une infime fraction du nombre total de navires sous sanctions opérant dans le monde. Ce nombre pourrait s'élever à 800 bateaux, a souligné le contre-amiral David Barata lors d'une audition au Congrès américain début février.