Les USA frappent un nouveau bateau de «narcotrafiquants» dans le Pacifique

AFP Agence France-Presse

Les Etats-Unis ont mené jeudi une nouvelle frappe dans le Pacifique contre un bateau de trafiquants de drogue présumés, tuant deux personnes, a annoncé l'armée américaine. Avec cette nouvelle frappe annoncée sur X par le commandement militaire américain pour l'Amérique latine et les Caraïbes, ce sont au moins 128 personnes qui ont été tuées et 37 bateaux détruits depuis septembre et le début de la campagne américaine de frappes contre des embarcations de trafiquants présumés.

Il s'agit de la deuxième frappe connue de ce type depuis le début de l'année, après une précédente frappe le 23 janvier, également dans le Pacifique. L'administration du président américain Donald Trump, qui a mené plus de 30 frappes au total, n'a jamais fourni de preuve que les navires visés étaient effectivement impliqués dans des trafics.

La légalité de cette campagne, qui vise officiellement des cartels alimentant le trafic de drogue aux Etats-Unis, suscite un vif débat dans le monde et dans le milieu politique américain. Des experts et des responsables de l'ONU ont ainsi dénoncé des exécutions extrajudiciaires.