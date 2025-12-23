DE
FR

Fait inhabituel
Trump baptise une nouvelle flotte de guerre… à son propre nom

Le président américain Donald Trump a annoncé lundi le lancement d'une nouvelle classe de navires de guerre de grande taille qui portera son nom. Il s'agit d'un fait extrêmement inhabituel pour un président en exercice.
Publié: 06:55 heures
|
Dernière mise à jour: 06:56 heures
Donald Trump dit vouloir s'impliquer personnellement dans la conception des nouveaux navires de guerre de la "Trump Class USS Defiant".
Photo: Alex Brandon
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le président américain Donald Trump a annoncé lundi la création d’une nouvelle classe de grands navires de guerre qui portera son nom. Une décision très rare pour un président encore en fonction.

Ces navires seront «les meilleurs au monde», a assuré le président américain pendant une conférence de presse à Mar-a-Lago en Floride, précisant que deux navires de guerre de la «Trump Class USS Defiant» seraient construits pour commencer. Des images représentant le futur navire en mer et en pleine action étaient exposées sur des chevalets autour du pupitre.

Equipés de canons et de lasers

Il a estimé que la construction des deux premiers prendrait «environ 2 ans et demi», assurant que cette nouvelle classe de bâtiments compterait ensuite «rapidement» 10 navires et, au terme du projet, 20 à 25 navires. «Chacun d'eux sera le plus grand navire de guerre de l'histoire de notre pays» et même «du monde», a assuré le milliardaire de 79 ans, jamais avare en hyperboles.

A lire aussi
Trump «a besoin» du Groenland, l’Europe s’y oppose fermement
Face à la Chine et à la Russie
Trump «a besoin» du Groenland, l’Europe s’y oppose fermement
Face à Donald Trump, la rappeuse Nicki Minaj a fini par retourner sa veste
«Elle a touché le fond»
Face à Donald Trump, la rappeuse Nicki Minaj a fini par retourner sa veste

Il a précisé que les bâtiments seraient équipés de canons et de lasers et qu'ils pourraient porter des armes hypersoniques et nucléaires. Donald Trump a dit vouloir s'impliquer personnellement dans la conception des nouveaux bateaux, «parce que je suis une personne très portée sur l'esthétique».

Il a par ailleurs indiqué que cette nouvelle classe de bâtiments était conçue comme un message «pour tout le monde. Ce n'est pas pour la Chine. Nous nous entendons très bien avec la Chine», qui a renforcé et modernisé sa propre marine.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Présenté par
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Articles les plus lus
    Articles les plus lus