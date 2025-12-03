Lors d’une réunion du cabinet, Donald Trump a été filmé les yeux clos à plusieurs reprises. Selon le «Washington Post», il a lutté près de six minutes contre le sommeil, relançant les questions sur son état de santé et son âge avancé.

Trump roupille en pleine réunion et relance les doutes sur sa santé

Trump roupille en pleine réunion et relance les doutes sur sa santé

Solène Monney Journaliste Blick

En pleine réunion du cabinet à la Maison Blanche mardi 2 décembre, Donald Trump a livré un combat inattendu: rester éveillé. Selon une analyse du «Washington Post», le président américain a fermé les yeux de manière prolongée ou en tout cas, a peiné à les garder ouverts à neuf reprises, pour un total d’environ six minutes. Un épisode embarrassant, d’autant que, quelques instants plus tôt, le chef d’Etat de 79 ans vantait «sa vivacité» et assurait être «plus vif qu’il y a 25 ans», après avoir dénoncé une couverture médiatique «injuste» sur sa santé.

Cet incident ravive les interrogations autour de son état physique. C’est la deuxième fois en un mois que le président apparaît somnolent en public. Le «New York Times» a déjà relevé son agenda allégé et des signes de fatigue, un contraste saisissant pour celui qui moquait encore récemment l’âge avancé de Joe Biden, surnommé «Sleepy Joe». Trump est, rappelons-le, le plus âgé des présidents américains à avoir prêté serment.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

La Maison Blanche répond

La veille, Trump avait multiplié les publications nocturnes sur son réseaux social — environ 150 messages et republications — avant de reprendre dès 5h30 le lendemain matin. Alors 50 minutes après l’ouverture de la réunion, alors que ses ministres présentaient leurs avancées et l'encensaient, la fatigue l’a rattrapé.

Pour la Maison Blanche, il n’a jamais été question d’assoupissement. Karoline Leavitt, porte-parole, affirme, comme d'habitude, que le président fermait les yeux pour «écouter attentivement». Celle-ci en veut comme preuve de sa vigilance, la tirade finale du président américain sur les réfugiés somaliens.

Un agenda moindre

Pour désamorcer les critiques sur son âge, Trump aime opposer son rythme à celui de Joe Biden: «Il dort tout le temps. Le jour, la nuit, sur la plage. Moi, je ne dors pas.» Mais l’analyse de son agenda par le «New York Times» montre une réalité plus nuancée. S'il est vrai que Donald Trump apparait devant les médias et répond aux questions plus souvent que Joe Biden, les Américains voient moins bien le républicain qu'auparavant.

Ses événements publics et ses déplacements intérieurs sont nettement moins fréquents qu’en 2017, lors de sa première année de mandat, même si les voyages à l’étranger ont augmenté. Ses apparitions se concentrent désormais entre midi et 17h, et les signes de fatigue se multiplient. Le 6 novembre, dans le Bureau ovale, il avait déjà lutté près de vingt minutes contre l’endormissement avant qu’un malaise d’un invité ne le force à se lever.

D'autres signes qui interrogent

Des questions ont aussi émergé lorsqu’il est apparu avec un bleu camouflé par du maquillage sur le dos de sa main. Son médecin et ses conseillers ont évoqué une ecchymose causée par une prise d’aspirine et les nombreuses poignées de main quotidiennes.

Pour couper court aux rumeurs, la Maison Blanche a publié lundi une lettre de son médecin affirmant que les examens cardiovasculaires et abdominaux montrent que Trump «demeure en excellente santé générale». Des spécialistes interrogés soulignent toutefois que les tests réalisés, leurs motivations et l’interprétation des résultats restent inconnus. Autant d’éléments qui continuent d’alimenter les spéculations autour de l’état de santé du président américain de 79 ans.