Harcèlement et expulsions
Trump devrait accueillir plus d'étudiants chinois, dénonce Pékin

La Chine appelle les Etats-Unis à concrétiser la promesse de Donald Trump d'accueillir 600'000 étudiants chinois. Pékin demande à Washington de mettre fin aux harcèlements et expulsions injustifiés.
Publié: il y a 12 minutes
Photo: IMAGO/ZUMA Press Wire
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

La Chine a appelé mercredi les Etats-Unis à concrétiser la promesse de Donald Trump de faciliter l'entrée des étudiants chinois, après que le président américain a annoncé son intention d'en accueillir 600'000 dans le pays.

Pékin dénonce régulièrement le traitement réservé selon lui à certains étudiants chinois lors de leur entrée ou leur séjour sur le sol américain, dans un contexte de tensions diplomatiques entre les deux puissances.

«Nous allons autoriser – c'est très important – 600'000 étudiants» chinois à venir, a déclaré lundi Donald Trump à des journalistes à la Maison Blanche.

«Nous allons bien nous entendre avec la Chine», a-t-il assuré. Le département d'Etat américain a indiqué en août avoir révoqué 6000 visas étudiants depuis l'arrivée, il y a sept mois, du secrétaire d'Etat Marco Rubio.

Le détail des révocations par nationalité n'a pas été fourni. Mais Marco Rubio avait promis de se montrer ferme vis-à-vis des étudiants chinois.

«Nous espérons que les Etats-Unis concrétiseront les déclarations du président Trump, qui s'est dit favorable à l'accueil d'étudiants chinois», a réagi mercredi Guo Jiakun, un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.

Il a appelé Washington à «mettre fin aux interrogatoires, harcèlements et expulsions sans fondement dont ces derniers font l'objet, et à garantir dans les faits leurs droits et intérêts légitimes».

Une coopération éducative

«Les échanges et la coopération en matière d'éducation contribuent à améliorer la communication et la compréhension entre les peuples des différents pays», a souligné Guo Jiakun.

En juin, Donald Trump avait interdit l'octroi de visas aux étudiants étrangers souhaitant suivre des cours à l'université américaine Harvard. La Chine avait alors dénoncé la «politisation de la coopération éducative» par Washington.

