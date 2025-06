1/4 En pleine recherche de logement, un étudiant chinois de l'EPFZ s'est fait insulter sur Flatfox. (Image prétexte) Photo: Shutterstock

Nathalie Benn

L'étudiant invité Jun L.* ne s'attendait pas à être traité de la sorte. Lors de sa candidature pour un appartement à Zurich, l'étudiant d'origine chinoise s'est fait grossièrement insulter par le propriétaire. «Retourne en Chine. Nous n'avons pas besoin de saleté chinoise ici», lui écrit ce Suisse de 53 ans. Révolté, Jun L. raconte à Blick comment cela s'est passé.

Depuis l'été dernier, il étudie à l'EPFZ. Comme son contrat de location expire début août, le jeune homme de 20 ans est en recherche d'un nouveau logement sur la plateforme de location Flatfox. Il postule rapidement pour l'appartement de trois pièces de Manuel B.*. «Pour environ 1350 francs par mois, cet appartement était une véritable aubaine», se souvient l'étudiant.

Par message direct, Jun L. écrit au bailleur: «Je m'appelle Jun, j'ai 20 ans et j'étudie à plein temps à l'EPFZ». En outre, il est silencieux, ordonné et fiable. Il serait heureux de recevoir une réponse. Il l'a reçue dix jours plus tard: Manuel B. l'a insulté et lui a ordonné de retourner dans son pays.

«J'avais l'impression d'être dans un mauvais film»

«C'était la première fois que je subissais un racisme aussi débridé. J'ai été choqué. Et en plus en Suisse», confie l'étudiant au Blick. «J'avais pourtant toujours trouvé les Suisses très accueillants». Il s'était également toujours senti bienvenu chez ses anciens propriétaires, un couple de personnes âgées.

Lorsque Jun L. contacte le bailleur, celui-ci lui écrit: «Retourne en Chine. On n'a pas besoin de saletés chinoises ici». Photo: zVg

Le choc initial a rapidement fait place à la colère: «Si j'étais fumeur, par exemple, et qu'il m'avait refusé pour cette raison, j'aurais compris. Mais en raison de mes origines? Je me suis dit que je devais être dans un mauvais film.»

Flatfox bloque immédiatement le compte

Jun L. fait remarquer que Manuel B. ne pouvait même pas savoir avec certitude qu'il était chinois: «Je n'avais pas de photo de profil dans l'application. Il a juste lu mon nom et en a tiré ses conclusions.»

Il signale immédiatement l'incident à Flatfox. Un porte-parole de la plateforme en ligne confirme à Blick l'interaction et fait savoir que l'annonceur en question a été immédiatement contacté et son compte bloqué. «Il est très important pour nous d'agir de manière cohérente. Les utilisateurs doivent se sentir à la fois en sécurité et à l'aise sur Flatfox», explique-t-on chez l'intermédiaire immobilier.

Interrogé, le SMG Swiss Marketplace Group, qui a repris la majorité de Flatfox depuis 2023, qualifie l'incident de cas isolé. L'entreprise ne communique pas de chiffres précis sur le blocage des comptes d'utilisateurs. Le porte-parole de SMG explique qu'il y a parfois un ou deux incidents de ce type par mois.

Le bailleur a soupçonné l'étudiant d'espionnage

Blick a également confronté le bailleur concerné. Il estime que le fait que Flatfox ait immédiatement bloqué son compte à cause de son message à l'étudiant chinois est disproportionné. Après tout, il a toujours répondu poliment aux autres personnes intéressées.

Sa justification pour les insultes: «Je pensais qu'il était un espion chinois». Le message de Jun L. lui a paru suspect, «trop propre» et «en quelque sorte artificiel». Car Manuel B. croit aussi savoir que l'EPFZ n'est pas étrangère à l'infiltration d'espions chinois en Suisse. Interrogé sur ses propos discriminatoires, Manuel B. admet qu'il est parfois «un peu extrême». Il n'a pas souhaité s'exprimer davantage.

L'étudiant chinois a aujourd'hui digéré le choc et a finalement réussi a trouver un appartement à louer qui lui convient pour début août.

*Prénoms d'emprunt