Deux chercheurs chinois sont inculpés aux États-Unis pour avoir introduit un champignon toxique. Le couple est accusé de contrebande, fausses déclarations et fraude au visa. Le champignon fusarium est considéré comme une potentielle arme d'agriterrorisme.

AFP Agence France-Presse

Deux chercheurs chinois ont été inculpés par les autorités américaines pour avoir introduit aux Etats-Unis un champignon nocif pour les récoltes, a annoncé mardi le ministère de la Justice. Cette annonce intervient au moment où l'administration Trump durcit considérablement les conditions d'entrée des étudiants et chercheurs étrangers, en particulier chinois.

Un couple de Chinois, Yunqing Jian, 33 ans, chercheuse à l'Université du Michigan et son compagnon Zunyong Liu, 34, ans, chercheur dans une université chinoise, sont tous deux poursuivis pour contrebande, fausses déclarations et fraude au visa, selon le ministère de la Justice.

Le FBI, la police fédérale, a arrêté Yunqing Jian sur la base d'allégations selon lesquelles «ils auraient introduit clandestinement un champignon appelé fusarium, classé par la littérature scientifique comme une potentielle arme d'agriterrorisme», précise le ministère dans un communiqué.

Ce champignon toxique est responsable de la fusariose de l'épi, qui touche «le blé, l'orge, le maïs et le riz, provoquant des milliards de dollars de pertes économiques dans le monde chaque année», selon le texte. Les toxines de ce champignon causent des vomissements et des dégâts au foie des humains et du bétail, selon la même source.

La ministre de la Justice Pam Bondi s'est félicitée dans un communiqué que l'accusée «qui a tenté d'introduire clandestinement aux Etats-Unis une substance destructrice encoure des années derrière les barreaux». Selon l'accusation, Yunqing Jian a reçu un financement du gouvernement chinois pour ses recherches sur ce champignon en Chine, sur lequel travaillait également Zunyong Liu.

Ce dernier a «d'abord menti avant d'avouer avoir fait entrer en contrebande du fusarium en Amérique - via l'aéroport de Detroit - pour y poursuivre ses recherches sur ce champignon au laboratoire de l'Université du Michigan où travaillait sa compagne, Yunqing Jiang», affirme le ministère de la Justice. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Lin Jian, a indiqué n'être pas au courant de l'affaire lorsqu'il a été interrogé à ce sujet pendant un point presse mercredi.

«Le gouvernement chinois a toujours demandé aux citoyens chinois se trouvant à l'étranger d'obéir strictement aux lois et règles locales, et en parallèle préserve les droits et intérêts légitimes des citoyens chinois à l'étranger, en accord avec la loi», a-t-il précisé.

Dans une autre affaire, Kseniia Petrova, chercheuse russe à l'Ecole de médecine de Harvard, a été arrêtée en février à l'aéroport de Boston pour avoir omis de déclarer des échantillons biologiques qu'elle transportait dans ses bagages. Son visa a été révoqué et elle a été transférée dans un centre de rétention en vue de son expulsion avant d'être inculpée en mai de contrebande.