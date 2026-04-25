Washington autorise le Venezuela à financer la défense de Nicolas Maduro, détenu aux Etats-Unis depuis janvier 2026. L'ex-président, accusé de narcoterrorisme, pourra désormais payer ses avocats malgré les sanctions internationales.

Trump autorise le Venezuela à payer pour la défense de Maduro

Trump autorise le Venezuela à payer pour la défense de Maduro

AFP Agence France-Presse

Le gouvernement américain a donné son feu vert à ce que le Venezuela puisse payer les frais d'avocats de Nicolas Maduro, le président vénézuélien déchu qui est détenu aux Etats-Unis, selon un document judiciaire. L'administration américaine empêchait jusqu'alors l'Etat vénézuélien de payer les frais d'avocats du couple Maduro, du fait des sanctions internationales qui pèsent sur le pays.

La défense de Maduro et de son épouse Cilia Flores s'en était saisie pour tenter de faire annuler l'acte d'accusation, arguant du fait qu'interdire à un accusé l'accès à un avocat de son choix est une violation d'un droit garanti par le sixième amendement de la Constitution américaine.

Mais le département du Trésor a levé cet obstacle et va autoriser «les avocats de la défense à recevoir des paiements du gouvernement du Venezuela sous certaines conditions», a écrit le procureur de New York, Jay Clayton, au juge en charge de l'affaire Alvin Hellerstein dans une lettre datée de vendredi. Selon lui, la défense reconnaît une concession et retire pour le moment sa requête en annulation.

Nicolas Maduro nie les faits

Enlevé le 3 janvier à Caracas avec son épouse lors d'une spectaculaire opération militaire de l'armée américaine, impliquant quelque 150 avions et hélicoptères en plus de troupes au sol, Nicolas Maduro est poursuivi aux Etats-Unis pour quatre chefs d'accusation, dont narcoterrorisme. L'ancien président nie les faits qui lui sont reprochés.

La réponse du juge Hellerstein, magistrat de 92 ans rompu aux grosses affaires, sera scrutée de près, même si le choix radical d'une annulation des poursuites paraît très peu probable. Les Maduro sont incarcérés dans une prison de haute sécurité dans le quartier new-yorkais de Brooklyn.



