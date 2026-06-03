Trump dit qu'il «aimerait rencontrer» le guide suprême iranien Mojtaba Khamenei
Donald Trump a déclaré mercredi qu'il «aimerait rencontrer» Mojtaba Khamenei, considérant dans une interview au site du New York Post que le guide suprême iranien était réellement «impliqué» dans les décisions de Téhéran.
«J'aimerais le rencontrer. J'adorerais rencontrer tout le monde et nous allons probablement nous rencontrer, selon ce qui va passer», a-t-il ajouté alors que les Etats-Unis et l'Iran s'attaquent mutuellement de violer un cessez-le-feu toujours plus fragile.
Les Iraniens «ont beaucoup de respect pour lui», a ajouté le président. Le nouveau guide n'est toujours pas apparu publiquement en Iran depuis sa nomination consécutive à la mort de son père, dans des bombardements américano-israéliens fin février.
«Bibi, il faut qu'on arrête ça»
Dans son interview Donald Trump a aussi confirmé avoir évoqué avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu les attaques israéliennes sur le Liban, qui mettent en danger le cessez-le-feu en cours au Proche-Orient.
«J'étais un peu perturbé par le fait qu'il se batte sans arrêt avec le Liban. A un moment, j'ai dit: 'Bibi, il faut qu'on arrête ça'», a-t-il expliqué.
Source: AFP
63 blessés ont été transférés dans des hôpitaux après l'attaque iranienne sur l'aéroport du Koweït
Les hôpitaux au Koweït ont accueilli une soixantaine de blessés après une attaque de drones iraniens contre l'aéroport, qui a également fait un mort, a indiqué le ministère koweïtien de la Santé.
Vingt-cinq ambulances ont été dépêchées sur place et 63 personnes ont été hospitalisées, parmi lesquelles «des civils, des employés de l'aéroport et des voyageurs», présentant notamment «des blessures à la tête, des hémorragies cérébrales, des amputations et des blessures découlant des explosions», a précisé le ministère dans un communiqué.
Les autorités avaient fait état plus tôt d'un mort dans ces frappes. Il s'agit d'un passager de nationalité indienne, a indiqué à l'AFP une source aéroportuaire.
Source: AFP
Les Gardiens de la Révolution revendiquent l'attaque au Koweït
Les Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de la République islamique d'Iran, ont revendiqué mercredi des frappes sur le Koweït, menées en représailles à des attaques américaines contre un pétrolier iranien et une île.
«En réponse à cette agression, la base aérienne d'Ali al-Salem au Koweït abritant des hélicoptères, ainsi que le siège de la Cinquième flotte navale américaine à Bahreïn, ont été attaqués par des missiles et des drones des forces des Gardiens», ont indiqué ces derniers sur leur chaîne Telegram officielle.
Source: AFP
Les vols à l'aéroport du Koweït commencent à reprendre
Le Koweït a annoncé mercredi la reprise partielle des vols à l'aéroport, après l'attaque iranienne qui a visé l'un de ses terminaux et fait un mort et des blessés.
Les vols de Kuwait Airways ont repris «après que les équipes techniques et les autorités compétentes ont achevé l'évaluation des dommages et pris les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des opérations», a indiqué l'Autorité de l'aviation civile dans un communiqué sur X.
Source: AFP
Les attaques iraniennes au Koweït ont fait un mort
Une personne a été tuée et plusieurs blessées au Koweït dans des attaques menées à l'aube par l'Iran, a indiqué le ministère koweïtien des Affaires étrangères.
L'attaque a visé «des installations civiles et vitales, notamment l'aéroport international du Koweït, faisant un mort et des blessés, ainsi que des dégâts dans des installations vitales, dont des missions diplomatiques», a dit le ministère dans un communiqué condamnant les «agressions iraniennes».
«La sécurité de l'Etat du Koweït, sa souveraineté ainsi que la sûreté de ses citoyens et des résidents sur son territoire constituent une ligne rouge», a-t-il ajouté.
Source: AFP
L'armée israélienne dit avoir intercepté sur son territoire un «aéronef ennemi» en provenance du Liban
L'armée israélienne a déclaré avoir intercepté mercredi un «aéronef ennemi» entré sur son territoire depuis le Liban, pour la première fois depuis plus de 24 heures, au moment où des pourparlers se tiennent à Washington entre les deux pays.
«Après des sirènes d'alerte signalant un aéronef ennemi (...) dans les régions de Manara et de Kiryat Shmona, une cible aérienne suspecte ayant pénétré depuis le Liban sur le territoire israélien a été interceptée», a déclaré l'armée dans un bref communiqué.
Les autorités israéliennes ont averti que l'armée frapperait la banlieue sud de Beyrouth si le Hezbollah pro-iranien attaquait les communautés israéliennes du nord du pays.
Source: AFP
L'Iran pointe «la responsabilité» du Koweït et de Bahreïn dans les attaques américaines
L'Iran a accusé mercredi le Koweït et Bahreïn d'avoir permis aux Etats-Unis de mener depuis leur sol les attaques ayant visé un pétrolier iranien ainsi que l'île de Qeshm dans le Golfe.
Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères «condamne fermement l'utilisation colonialiste par les Etats-Unis du territoire et des infrastructures de pays de la région pour mener leurs actions agressives contre l'Iran, et souligne la responsabilité directe et manifeste des dirigeants du Koweït et de Bahreïn» dans ces attaques.
Source: AFP
Un conseiller du guide suprême promet «un déluge de missiles et drones» en cas de nouvelle agression américaine
Le conseiller militaire du guide suprême iranien, Mohsen Rezaï, un ancien chef des Gardiens de la Révolution, a mis en garde mercredi contre «un déluge de missiles et drones» en cas de nouvelle agression américaine.
«A chaque tir et à chaque agression répondra un déluge de missiles et de drones», a-t-il écrit sur le réseau social X, après des attaques américaines contre un pétrolier iranien et l'île de Qeshm, qui ont fait l'objet de frappes de représailles sur le Koweït et Bahreïn.
Source: AFP
Un responsable émirati appelle à une position unie du Golfe après les attaques au Koweït et à Bahreïn
Un haut responsable des Emirats arabes unis a appelé mercredi à une position unie du Golfe après des attaques au Koweït et à Bahreïn, attribuées à l'Iran, alors que les monarchies de la région peinent à former un front commun.
«Face aux agressions répétées de l'Iran contre le Koweït et Bahreïn, une position ferme, unie et cohérente du Golfe s'impose. Aucun Etat du Golfe ne devrait être laissé seul face à ces attaques, car la sécurité des Etats arabes du Golfe est interdépendante, leurs intérêts et leur destin sont communs», a écrit le conseiller du président emirati, Anwar Garghash, sur X. «Cette agression ne vise pas seulement un pays, elle nous vise tous», a-t-il ajouté.
Source: AFP
Des frappes israéliennes près de Tyr au Liban font six morts
Des frappes israéliennes ont fait six morts mercredi près de la ville de Tyr dans le sud du Liban, où Israël poursuit ses raids, a affirmé une source médicale à l'AFP.
Quatre ressortissants syriens et deux palestiniens ont été tués dans deux frappes sur le secteur d'al-Hoch près de la ville millénaire de Tyr, a précisé la source sous couvert d'anonymat. Un média d'Etat a fait état de deux frappes israéliennes sur des routes de ce secteur.
Source: AFP
L'aéroport du Koweït a été touché par des drones, plusieurs blessés sont à déplorer
L'aéroport international du Koweït a été touché par des drones iraniens, faisant plusieurs blessés, a annoncé mercredi l'armée koweïtienne.
«Des drones ennemis ont ciblé aujourd'hui le terminal passagers (T1) de l'aéroport international du Koweït, dans le cadre d'une agression iranienne, ce qui a entraîné d'importants dégâts matériels et blessé plusieurs personnes», a indiqué l'armée sur son compte X.
L'autorité de l'aviation civile a suspendu le trafic aérien et les vols ont été détournés vers d'autres aéroports, a rapporté l'agence de presse officielle Kuna.
Source: AFP