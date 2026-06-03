DE
FR

Guerre au Moyen-Orient
Trump dit qu'il «aimerait rencontrer» le guide suprême iranien

Les Etats-Unis ont abattu plusieurs drones iraniens et frappé une base au sol dans le sud du pays. En réponse, Téhéran a ciblé une base américaine, dans les affrontements les plus graves depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu.
Publié: il y a 50 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 45 minutes
DIMITRI_FACE.jpg
Blick_Mathilde_Jaccard.JPG
OLALLA_PROFIL_DROITE.jpg
GM_BlickPortraits_22.jpg
LEO_FACE (1).png
Dimitri Faravel, Mathilde Jaccard, Olalla Piñeiro Trigo, Etienne Daman et Leo Vonlanthen
il y a 51 minutes

Trump dit qu'il «aimerait rencontrer» le guide suprême iranien Mojtaba Khamenei

Donald Trump a déclaré mercredi qu'il «aimerait rencontrer» Mojtaba Khamenei, considérant dans une interview au site du New York Post que le guide suprême iranien était réellement «impliqué» dans les décisions de Téhéran.

Donald Trump, en direction du Bureau ovale de la Maison Blanche, le 5 mars 2026, à Washington, D.C.
Photo: IMAGO/ZUMA Press Wire

«J'aimerais le rencontrer. J'adorerais rencontrer tout le monde et nous allons probablement nous rencontrer, selon ce qui va passer», a-t-il ajouté alors que les Etats-Unis et l'Iran s'attaquent mutuellement de violer un cessez-le-feu toujours plus fragile.

Les Iraniens «ont beaucoup de respect pour lui», a ajouté le président. Le nouveau guide n'est toujours pas apparu publiquement en Iran depuis sa nomination consécutive à la mort de son père, dans des bombardements américano-israéliens fin février.

«Bibi, il faut qu'on arrête ça»

Dans son interview Donald Trump a aussi confirmé avoir évoqué avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu les attaques israéliennes sur le Liban, qui mettent en danger le cessez-le-feu en cours au Proche-Orient.

«J'étais un peu perturbé par le fait qu'il se batte sans arrêt avec le Liban. A un moment, j'ai dit: 'Bibi, il faut qu'on arrête ça'», a-t-il expliqué.

Source: AFP

il y a 18 minutes

63 blessés ont été transférés dans des hôpitaux après l'attaque iranienne sur l'aéroport du Koweït

Les hôpitaux au Koweït ont accueilli une soixantaine de blessés après une attaque de drones iraniens contre l'aéroport, qui a également fait un mort, a indiqué le ministère koweïtien de la Santé.

Vingt-cinq ambulances ont été dépêchées sur place et 63 personnes ont été hospitalisées, parmi lesquelles «des civils, des employés de l'aéroport et des voyageurs», présentant notamment «des blessures à la tête, des hémorragies cérébrales, des amputations et des blessures découlant des explosions», a précisé le ministère dans un communiqué.

Les autorités avaient fait état plus tôt d'un mort dans ces frappes. Il s'agit d'un passager de nationalité indienne, a indiqué à l'AFP une source aéroportuaire.

Source: AFP

il y a 40 minutes

Les Gardiens de la Révolution revendiquent l'attaque au Koweït

Les Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de la République islamique d'Iran, ont revendiqué mercredi des frappes sur le Koweït, menées en représailles à des attaques américaines contre un pétrolier iranien et une île.

«En réponse à cette agression, la base aérienne d'Ali al-Salem au Koweït abritant des hélicoptères, ainsi que le siège de la Cinquième flotte navale américaine à Bahreïn, ont été attaqués par des missiles et des drones des forces des Gardiens», ont indiqué ces derniers sur leur chaîne Telegram officielle.

Source: AFP

11:48 heures

Les vols à l'aéroport du Koweït commencent à reprendre

Le Koweït a annoncé mercredi la reprise partielle des vols à l'aéroport, après l'attaque iranienne qui a visé l'un de ses terminaux et fait un mort et des blessés.

Des agents de sécurité koweïtiens à l'aéroport international de Koweït, à Koweït City, le 1er juin 2026.
Photo: AFP

Les vols de Kuwait Airways ont repris «après que les équipes techniques et les autorités compétentes ont achevé l'évaluation des dommages et pris les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des opérations», a indiqué l'Autorité de l'aviation civile dans un communiqué sur X.

Source: AFP

11:27 heures

Les attaques iraniennes au Koweït ont fait un mort

Une personne a été tuée et plusieurs blessées au Koweït dans des attaques menées à l'aube par l'Iran, a indiqué le ministère koweïtien des Affaires étrangères.

L'attaque a visé «des installations civiles et vitales, notamment l'aéroport international du Koweït, faisant un mort et des blessés, ainsi que des dégâts dans des installations vitales, dont des missions diplomatiques», a dit le ministère dans un communiqué condamnant les «agressions iraniennes».

«La sécurité de l'Etat du Koweït, sa souveraineté ainsi que la sûreté de ses citoyens et des résidents sur son territoire constituent une ligne rouge», a-t-il ajouté.

Source: AFP

11:26 heures

L'armée israélienne dit avoir intercepté sur son territoire un «aéronef ennemi» en provenance du Liban

L'armée israélienne a déclaré avoir intercepté mercredi un «aéronef ennemi» entré sur son territoire depuis le Liban, pour la première fois depuis plus de 24 heures, au moment où des pourparlers se tiennent à Washington entre les deux pays.

«Après des sirènes d'alerte signalant un aéronef ennemi (...) dans les régions de Manara et de Kiryat Shmona, une cible aérienne suspecte ayant pénétré depuis le Liban sur le territoire israélien a été interceptée», a déclaré l'armée dans un bref communiqué.

Les autorités israéliennes ont averti que l'armée frapperait la banlieue sud de Beyrouth si le Hezbollah pro-iranien attaquait les communautés israéliennes du nord du pays.

Source: AFP

10:40 heures

L'Iran pointe «la responsabilité» du Koweït et de Bahreïn dans les attaques américaines

L'Iran a accusé mercredi le Koweït et Bahreïn d'avoir permis aux Etats-Unis de mener depuis leur sol les attaques ayant visé un pétrolier iranien ainsi que l'île de Qeshm dans le Golfe.

Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères «condamne fermement l'utilisation colonialiste par les Etats-Unis du territoire et des infrastructures de pays de la région pour mener leurs actions agressives contre l'Iran, et souligne la responsabilité directe et manifeste des dirigeants du Koweït et de Bahreïn» dans ces attaques.

Source: AFP

10:36 heures

Un conseiller du guide suprême promet «un déluge de missiles et drones» en cas de nouvelle agression américaine

Le conseiller militaire du guide suprême iranien, Mohsen Rezaï, un ancien chef des Gardiens de la Révolution, a mis en garde mercredi contre «un déluge de missiles et drones» en cas de nouvelle agression américaine.

Une Iranienne marche à côté d'une fresque murale anti-américaine et anti-israélienne à Téhéran, en Iran, le 3 juin 2026.
Photo: keystone-sda.ch

«A chaque tir et à chaque agression répondra un déluge de missiles et de drones», a-t-il écrit sur le réseau social X, après des attaques américaines contre un pétrolier iranien et l'île de Qeshm, qui ont fait l'objet de frappes de représailles sur le Koweït et Bahreïn.

Source: AFP

10:24 heures

Un responsable émirati appelle à une position unie du Golfe après les attaques au Koweït et à Bahreïn

Un haut responsable des Emirats arabes unis a appelé mercredi à une position unie du Golfe après des attaques au Koweït et à Bahreïn, attribuées à l'Iran, alors que les monarchies de la région peinent à former un front commun.

Contenu tiers
Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres.

«Face aux agressions répétées de l'Iran contre le Koweït et Bahreïn, une position ferme, unie et cohérente du Golfe s'impose. Aucun Etat du Golfe ne devrait être laissé seul face à ces attaques, car la sécurité des Etats arabes du Golfe est interdépendante, leurs intérêts et leur destin sont communs», a écrit le conseiller du président emirati, Anwar Garghash, sur X. «Cette agression ne vise pas seulement un pays, elle nous vise tous», a-t-il ajouté.

Source: AFP

10:19 heures

Des frappes israéliennes près de Tyr au Liban font six morts

Des frappes israéliennes ont fait six morts mercredi près de la ville de Tyr dans le sud du Liban, où Israël poursuit ses raids, a affirmé une source médicale à l'AFP.

Quatre ressortissants syriens et deux palestiniens ont été tués dans deux frappes sur le secteur d'al-Hoch près de la ville millénaire de Tyr, a précisé la source sous couvert d'anonymat. Un média d'Etat a fait état de deux frappes israéliennes sur des routes de ce secteur.

Source: AFP

08:08 heures

L'aéroport du Koweït a été touché par des drones, plusieurs blessés sont à déplorer

L'aéroport international du Koweït a été touché par des drones iraniens, faisant plusieurs blessés, a annoncé mercredi l'armée koweïtienne.

Des passagers passent à l'aéroport international de Koweït, à Koweït City, le 1er juin 2026.
Photo: AFP

«Des drones ennemis ont ciblé aujourd'hui le terminal passagers (T1) de l'aéroport international du Koweït, dans le cadre d'une agression iranienne, ce qui a entraîné d'importants dégâts matériels et blessé plusieurs personnes», a indiqué l'armée sur son compte X.

L'autorité de l'aviation civile a suspendu le trafic aérien et les vols ont été détournés vers d'autres aéroports, a rapporté l'agence de presse officielle Kuna.

Source: AFP

Découvrez nos contenus sponsorisés
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Présenté par
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Chronique
L’ouverture qui crée des emplois ici
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Présenté par
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Gril challenge
On a testé vos meilleures recettes de grillades
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Présenté par
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Vivre la Formule 1 de près
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Présenté par
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Coupe de football de l'UBS
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Présenté par
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Maillot XXL
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Présenté par
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Enfin l'heure de l'apéro
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Boire gratuitement en route: pourquoi nos fontaines valent de l'or
Présentè par
Boire gratuitement en route: pourquoi nos fontaines valent de l'or
Un record du monde
Pourquoi nos fontaines valent de l'or?
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Présenté par
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Contrer la soif avec du goût
Ce qui se cache derrière le succès des Microdrinks
Articles les plus lus
    Articles les plus lus