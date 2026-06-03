Trump dit qu'il «aimerait rencontrer» le guide suprême iranien Mojtaba Khamenei

Donald Trump a déclaré mercredi qu'il «aimerait rencontrer» Mojtaba Khamenei, considérant dans une interview au site du New York Post que le guide suprême iranien était réellement «impliqué» dans les décisions de Téhéran.

«J'aimerais le rencontrer. J'adorerais rencontrer tout le monde et nous allons probablement nous rencontrer, selon ce qui va passer», a-t-il ajouté alors que les Etats-Unis et l'Iran s'attaquent mutuellement de violer un cessez-le-feu toujours plus fragile.

Les Iraniens «ont beaucoup de respect pour lui», a ajouté le président. Le nouveau guide n'est toujours pas apparu publiquement en Iran depuis sa nomination consécutive à la mort de son père, dans des bombardements américano-israéliens fin février.

«Bibi, il faut qu'on arrête ça»

Dans son interview Donald Trump a aussi confirmé avoir évoqué avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu les attaques israéliennes sur le Liban, qui mettent en danger le cessez-le-feu en cours au Proche-Orient.

«J'étais un peu perturbé par le fait qu'il se batte sans arrêt avec le Liban. A un moment, j'ai dit: 'Bibi, il faut qu'on arrête ça'», a-t-il expliqué.

Source: AFP