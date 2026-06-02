Trump affirme que les négociations de paix avec l'Iran se poursuivent
Donald Trump a affirmé mardi que les discussions entre les Etats-Unis et l'Iran se poursuivaient «sans interruption», réfutant des informations selon lesquelles Téhéran avait rompu le dialogue avec Washington à cause de l'offensive israélienne au Liban.
«Où cela va mener, on ne sait pas», a écrit sur son réseau Truth Social le président américain au sujet de ces négociations avec l'Iran, menées depuis des semaines pour mettre fin à la guerre lancée le 28 février.
«Les fausses informations selon lesquelles la République islamique d'Iran et les Etats-Unis ont cessé de se parler il y a quelques jours sont fausses et erronées», a-t-il ajouté. «Nos discussions se sont poursuivies sans interruption, il y a quatre jours, trois jours, deux jours, un jour et aujourd'hui», a-t-il ajouté.
Source: AFP
Les USA pensent que Mojtaba Khamenei est «vivant» et «de plus en plus impliqué»
Les Etats-Unis pensent que le guide suprême iranien Mojtaba Khamenei est «vivant» et «de plus en plus impliqué» dans la direction du pays, a déclaré mardi le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, alors que les négociations pour mettre fin à la guerre piétinent.
«Je pense qu'il y a des signes qui montrent qu'il s'implique de plus en plus à un certain niveau, même si toutes ses communications se sont faites par écrit et par l'intermédiaire de tiers», a affirmé Rubio devant la commission des Affaires étrangères du Sénat, soulignant la difficulté de faire passer des messages au sein du gouvernement iranien.
Pour rappel, Mojtaba Khamenei a succédé à son père Ali Khamenei, tué dans une frappe israélienne au début de la guerre, mais il n'est pas apparu en public depuis. Blessé dans une frappe, il s'exprime uniquement via des messages écrits.
Source: AFP
Le Hezbollah n'acceptera pas un «cessez-le-feu partiel» avec Israël
Le Hezbollah n'acceptera pas un «cessez-le-feu partiel» avec Israël, a affirmé à l'AFP mardi un haut responsable de la formation pro-iranienne, menaçant d'une riposte du mouvement en cas d'attaque israélienne sur Beyrouth et sa banlieue.
«Nous n'accepterons aucun accord partiel de cessez-le-feu», a assuré Mahmoud Qomati dans une déclaration écrite. «L'ennemi sioniste doit savoir que toute agression contre la banlieue peut entraîner une réponse plus forte» de la part du Hezbollah.
Le ministre de la Défense israélien Israël Katz a affirmé mardi que les Etats-Unis avaient validé le principe selon lequel Israël frapperait la banlieue sud de la capitale, bastion du Hezbollah, si ce dernier vise son territoire.
Les Etats-Unis voient le Hezbollah comme un obstacle à la paix. «Israël et le Liban pourraient conclure un accord de paix dès demain. Israël n'a aucune revendication territoriale au Liban. Le Hezbollah est le seul obstacle», a déclaré Rubio, interrogé à ce sujet lors d'une audition devant la commission des Affaires étrangères du Sénat.
Il a répété que «sans l'Iran, il n'y aurait pas de Hezbollah», soulignant par ailleurs que les Etats-Unis, qui jouent le rôle de médiateurs, insistaient pour séparer les négociations israélo-libanaises de celles avec l'Iran, ce que rejette Téhéran.
Source: AFP
L'Iran prévoit trois jours de funérailles pour Ali Khamenei
L'Iran prévoit des obsèques nationales sur trois jours, à une date qui reste à déterminer, pour le guide suprême iranien Ali Khamenei, tué par des frappes israélo-américaines au premier jour de la guerre le 28 février. Ali Khamenei, qui a dirigé la République islamique pendant près de 37 ans, est mort à 86 ans lors du bombardement de sa résidence dans le centre de Téhéran.
Des obsèques nationales initialement prévues le 4 mars avaient été reportées en raison de la guerre. «Des funérailles publiques de trois jours sont prévues», a déclaré mardi un adjoint au maire de Téhéran, Mohammad-Amin Tavakolizadeh, cité par la télévision d'Etat.
Aucune date n'a été précisée mais le responsable a évoqué la période autour du mois de mouharram, le premier mois du calendrier musulman, soit la mi-juin. Il a indiqué que les obsèques auront lieu à Téhéran, ainsi que les villes saintes de Qom et Machhad (nord-est), où Khamenei sera inhumé.
«A Téhéran, la cérémonie durera au moins 24 heures», a souligné Mohammad-Amin Tavakolizadeh, ajoutant que 15 à 20 millions de personnes y sont attendues. Le fils d'Ali Khamenei, Mojtaba, lui a succédé début mars mais il n'est pas apparu en public depuis: blessé dans une frappe, il s'exprime uniquement via des messages écrits.
Source: AFP
Netanyahu persiste: «Le régime de terreur iranien est voué à disparaître»
Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a affirmé mardi qu'Israël œuvrerait à faire disparaître «le régime de terreur» iranien, dans une vidéo diffusée par son bureau.
S'exprimant lors de la cérémonie d'intronisation du nouveau chef du Mossad (renseignement exterieur israélien) Roman Gofman, Benjamin Netanyahu a fustigé en parlant de l'Iran un «régime de terreur qui est voué à disparaître». «Et nous allons contribuer à ce que cela arrive – ce régime ne nous menacera plus avec des armes nucléaires et des milliers de missiles meurtriers», a-t-il ajouté.
Source: AFP
Nouvelle session de pourparlers directs entre Israël et le Liban
Les ambassadeurs d'Israël et du Liban ont été reçus mardi au département d'Etat pour une nouvelle session de pourparlers directs, alors qu'Israël et le Hezbollah ont échangé des tirs après que Donald Trump a affirmé avoir reçu l'engagement d'un apaisement de la part des deux camps.
Cette quatrième rencontre entre les représentants des deux pays, qui n'entretiennent pas de relations diplomatiques, a lieu au département d'Etat et doit durer deux jours.
Elle réunit les représentants israélien Yechiel Leiter et libanais Nada Hamadeh Moawad, ainsi que Daniel Holler, un haut conseiller du secrétaire d'Etat Marco Rubio, qui ne participe pas à cette session.
Source: ATS
Quatre morts et 127 blessés dans des frappes israéliennes au Liban
Des frappes israéliennes lundi sur la ville de Tyr, dans le sud du Liban, ont tué quatre personnes et blessé 127 autres, dont 39 membres du personnel d'un hôpital, a annoncé mardi le ministère libanais de la Santé.
Les frappes ont gravement endommagé l'hôpital Jabal Amel, l'un des principaux établissements de la ville, a indiqué le ministère dans un communiqué. «Quatre médecins, 27 infirmiers et huit membres du personnel ont été blessés, dont quatre sont aux soins intensifs dans un état critique», a-t-il précisé.
Source: AFP
Swiss reporte (encore) la reprise de ses vols vers Tel-Aviv
a compagnie aérienne Swiss ne reprendra ses vols à destination et en provenance de Tel-Aviv qu'à partir du 1er août. Elle invoque des raisons opérationnelles pour justifier cette décision. Le groupe Lufthansa reprendra ses vols vers Tel-Aviv dès le mois de juin, a annoncé Swiss mardi. Une reprise qui s'accompagnera dans un premier temps d'une offre réduite seulement.
Dans le cadre de cette reprise progressive, Swiss reprendra la liaison entre Zurich et Tel Aviv à partir du 1er août prochain pour des raisons opérationnelles. Mi-mai, Swiss avait annoncé prévoir la reprise des vols à destination et en provenance de Tel Aviv à partir du 1er juillet.
Selon le communiqué, les passagers dont les vols sont annulés en raison de cet ajustement peuvent modifier gratuitement leur réservation pour une date ultérieure ou se faire rembourser l'intégralité du prix du billet.
Swiss continue de suivre de près l'évolution de la situation au Proche-Orient et entretient à cet effet des échanges réguliers avec les autorités compétentes en Suisse et sur place, ainsi qu'avec ses partenaires au sein du groupe Lufthansa. La situation tendue au Proche-Orient a été à l'origine de plusieurs modifications de l'horaire des vols depuis le début de l'année.
Israël dit avoir le feu vert des USA pour frapper Beyrouth en cas d'attaque du Hezbollah
Le ministre de la Défense israélien Israël Katz a affirmé mardi que son pays avait obtenu l'aval des Etats-Unis pour frapper la banlieue sud de Beyrouth en cas d'attaque du groupe pro-iranien sur son sol, selon un communiqué de son bureau.
«Le Premier ministre et moi-même avons mené, avec l'armée israélienne, une démarche visant à établir une équation selon laquelle le sort de Dahiyeh (la banlieue sud, ndlr) à Beyrouth serait lié à celui des localités du nord d'Israël. Si les localités israéliennes continuent d'être attaquées, nous évacuerons et frapperons le quartier chiite de Dahiyeh à Beyrouth, bastion du Hezbollah», a dit Israël Katz.
«Les Etats-Unis ont validé ce principe et l'ont communiqué au gouvernement libanais ainsi qu'à toutes les parties concernées (...) Soit les tirs contre les localités cessent, soit, s'ils se poursuivent, nous frapperons Dahiyeh à Beyrouth», a poursuivi le ministre.
Source: AFP
Une frappe israélienne tuent un père et ses deux enfants dans le sud-Liban
Un média d'Etat libanais a annoncé mardi qu'une frappe israélienne avait tué la veille un homme et ses deux enfants qui circulaient en voiture dans le sud du Liban. «Un dentiste du village de Qlayaa (...) a été tué avec son fils et sa fille» lorsqu'un drone israélien «a pris pour cible leur voiture» sur une route dans le sud du Liban, a indiqué l'Agence nationale d'information (Ani, officielle).
Le village chrétien de Qlayaa, frontalier d'Israël, est pris sous les feux croisés d'Israël et du Hezbollah pro-iranien mais une partie de ses habitants ont choisi de rester malgré la progression de l'armée israélienne. «L'homme et ses deux enfants étaient allés à l'université le matin pour passer des examens, et sur le chemin du retour, le drone israélien a frappé leur voiture», a indiqué à l'AFP le père Antonios Farah, curé de leur paroisse.
«Nous sommes dévastés et ne comprenons pas pourquoi cet homme a été visé avec ses enfants», a ajouté le prêtre. «C'est un dentiste et ses enfants sont des étudiants à l'université», a-t-il souligné, indiquant qu'une Bible et un livre de prières avaient été retrouvés dans la voiture calcinée. Des frappes israéliennes avaient visé lundi des dizaines de localités dans le sud du Liban, selon l'Ani.
Source. AFP
L'armée israélienne appelle à l'évacuation de la ville libanaise de Nabatiyé
L'armée israélienne a appelé mardi la population libanaise à évacuer la ville de Nabatiyé, avant des attaques prévues contre le Hezbollah pro-iranien, malgré la trêve en cours.
«Le Hezbollah ayant violé l'accord de cessez-le-feu, l'armée israélienne est contrainte d'intervenir», a affirmé Avichay Adraee, un porte-parole militaire arabophone, incitant les habitants de cette localité du sud du Liban à quitter leurs domiciles.
Les frappes israéliennes dans le sud du Liban sont quasi-quotidiennes malgré la trêve théoriquement en vigueur depuis le 17 avril, l'armée accusant le Hezbollah de violer le cessez-le-feu.
Source: AFP
Le président du Parlement libanais garantit le respect de la trêve par le Hezbollah
Le président du Parlement libanais Nabih Berri, qui joue un rôle d'intermédiaire entre le Hezbollah et les Etats-Unis, garantira l'adhésion de la formation pro-iranienne à un «cessez-le-feu global» avec Israël, a déclaré mardi son conseiller à l'AFP.
Le président américain Donald Trump a annoncé lundi soir qu'Israël lui avait promis de ne pas frapper la banlieue sud de Beyrouth et que le Hezbollah allait en contrepartie «cesser totalement le feu». Les deux parties n'ont pas confirmé.
«La principale demande du président Berri est un cessez-le-feu global. Si un accord de cessez-le-feu global est obtenu, il en garantit le respect par le Hezbollah», a déclaré son conseiller Ali Hamdan à l'AFP. Nabih Berri est le chef du mouvement chiite Amal, allié du Hezbollah qui n'entretient pas de contacts directs avec les Etats-Unis.
Son conseiller a précisé que «le cessez-le-feu global signifie l'arrêt des frappes aériennes, depuis la terre ou depuis la mer, et qu'il n'y ait pas de dynamitages ou de démolition"»dans le sud du Liban, où Israël est accusé de raser des localités entières.
Source: AFP