Trump affirme que les négociations de paix avec l'Iran se poursuivent

Donald Trump a affirmé mardi que les discussions entre les Etats-Unis et l'Iran se poursuivaient «sans interruption», réfutant des informations selon lesquelles Téhéran avait rompu le dialogue avec Washington à cause de l'offensive israélienne au Liban.

«Où cela va mener, on ne sait pas», a écrit sur son réseau Truth Social le président américain au sujet de ces négociations avec l'Iran, menées depuis des semaines pour mettre fin à la guerre lancée le 28 février.

«Les fausses informations selon lesquelles la République islamique d'Iran et les Etats-Unis ont cessé de se parler il y a quelques jours sont fausses et erronées», a-t-il ajouté. «Nos discussions se sont poursuivies sans interruption, il y a quatre jours, trois jours, deux jours, un jour et aujourd'hui», a-t-il ajouté.

Source: AFP