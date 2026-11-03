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En accord avec Netanyahu
Trump met un terme à l'aide militaire annuelle de 3,8 milliards versée à Israël

Donald Trump annonce la fin de l'aide annuelle de 3,8 milliards USD à Israël, prévue jusqu'en 2028. Il affirme que ce pays «n'en a pas besoin» et évoque un accord avec Benjamin Netanyahu.
Publié: il y a 2 minutes
Washington coupe son aide sécuritaire de plusieurs milliards à Israël
Photo: imago/ABACAPRESS
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AFP Agence France-Presse

Donald Trump a annoncé mardi mettre fin à une aide pour la sécurité d'Israël, qui courait jusqu'en 2028, d'un montant annuel de 3,8 milliards de dollars, lors d'une interview téléphonique sur Fox News.

«Nous donnons à Israël 4 milliards de dollars par an, et nous avons conclu un accord il y a des mois selon lequel nous arrêterions», a expliqué le président des Etats-Unis, pays allié clé d'Israël, assurant que le Premier ministre Benjamin Netanyahu était «d'accord».

«Israël est un pays très prospère. Ils n'en ont pas besoin», a poursuivi le milliardaire républicain, avant d'ajouter: «Nous aiderons Israël s'ils en ont besoin». Cette assistance américaine à la sécurité d'Israël avait commencé en 2019, pour une durée de dix ans. L'accord avait été signé trois ans auparavant par le prédécesseur de Donald Trump, le démocrate Barack Obama.

Le souhait de Netanyahu

D'après cet accord, Israël recevait une assistance financière pour l'achat d'armements à hauteur d'environ 3,8 milliards de dollars par an. Le Premier ministre israélien a, par le passé, exprimé son souhait de mettre fin à la dépendance d'Israël au soutien financier de son allié américain.

En mai, Benjamin Netanyahu avait dit à la chaîne américaine CBS qu'il entendait faire passer ce soutien à «zéro». Dans son interview à Fox News mardi, jour d'élections de mi-mandat cruciales pour les deux dernières années de sa présidence, Donald Trump a fait part de remarques émises par le candidat démocrate au Sénat pour le Michigan, Abdul El-Sayed, membre de l'aile gauche du parti, et très critique d'Israël. «Pourquoi devrions-nous encaisser les attaques de cinglés comme cet El-Sayed» alors qu'Israël n'a pas besoin de ce soutien, a déclaré le président.

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