A partir du 1er novembre
Trump annonce des droits de douane supplémentaires contre la Chine

Le président Trump intensifie la guerre commerciale avec la Chine. Il annonce des droits de douane supplémentaires de 100% sur les importations chinoises, à partir du 1er novembre au plus tard.
Publié: 10.10.2025 à 23:06 heures
|
Dernière mise à jour: 10.10.2025 à 23:29 heures
Écouter
Donald Trump intensifie sa guerre commerciale contre la Chine.
Photo: AFP
AFP Agence France-Presse

Donald Trump a violemment relancé vendredi son offensive commerciale contre la Chine, en représailles contre des restrictions décidées par Pékin dans le secteur très stratégique des terres rares. Le président américain a annoncé sur son réseau Truth Social que les Etats-Unis frapperaient les marchandises chinoises de droits de douane supplémentaires de 100%, s'ajoutant à ceux déjà en vigueur, à partir du 1er novembre «ou avant».

Le milliardaire républicain, expliquant réagir à une «posture commerciale extraordinairement agressive» adoptée par la deuxième puissance mondiale, a également indiqué que des restrictions sur l'exportation de «tous les logiciels stratégiques» vers la Chine s'appliqueraient à la même date. Donald Trump avait déjà déclaré vendredi, toujours sur Truth Social, qu'il n'y avait «plus de raison» valable de rencontrer comme prévu son homologue chinois Xi Jinping dans deux semaines, en raison de l'attitude devenue «très hostile» de la Chine.

