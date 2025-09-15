La Chine et les Etats-Unis ont repris leurs négociations commerciales à Madrid lundi, cherchant à apaiser les tensions sur le commerce et la technologie. Les discussions aborderont notamment les tarifs douaniers et la question de TikTok.

La Chine et USA cherchent à régler leurs différends commerciaux

La Chine et USA cherchent à régler leurs différends commerciaux

Ces réunions pourraient poser les bases d'un possible sommet entre Trump et le dirigeant chinois Xi Jinping. (Archives) Photo: Kiichiro Sato

ATS Agence télégraphique suisse

La Chine et les Etats-Unis ont repris leurs négociations commerciales lundi à Madrid, cherchant à réduire les divergences sur le commerce et la technologie qui ont tendu les relations entre les deux plus grandes économies du monde, a constaté une journaliste de l'AFP.

Les discussions ont repris au ministère espagnol des Affaires étrangères, au lendemain de l'ouverture de ce nouveau cycle de discussions mené par des délégations dirigées par le secrétaire au Trésor des États-Unis, Scott Bessent, et le vice-premier ministre chinois, He Lifeng. Les réunions devraient se poursuivre jusqu'à mercredi.

Des responsables des deux nations ont été vus entrant lundi matin au siège du ministère, selon une journaliste de l'AFP présente sur place.

TikTok et taxes au menu

L'ordre du jour comprend deux des questions les plus épineuses des relations bilatérales entre les deux pays: la menace du président Donald Trump d'imposer des tarifs douaniers élevés sur les importations chinoises et la demande de Washington que TikTok soit vendu avant d'ici le 17 septembre à un propriétaire non chinois, sous peine d'être interdit aux Etats-Unis.

Les tensions commerciales entre Pékin et Washington ont connu des hauts et des bas en 2025, les deux pays se lançant dans une escalade de tarifs douaniers. Au cours de l'année, les tarifs douaniers entre les Etats-Unis et la Chine ont atteint des niveaux trois fois supérieurs à la normale des deux côtés, perturbant les chaînes d'approvisionnement.

Une envie d'apaiser

Depuis, Washington et Pékin ont conclu un accord visant à désamorcer les tensions, abaissant temporairement les droits de douane à 30% pour les Etats-Unis et à 10% pour la Chine. En août, les deux pays ont décidé de reporter de 90 jours l'entrée en vigueur de nouvelles hausses tarifaires sur leurs exportations réciproques, prolongeant ainsi la trêve commerciale jusqu'au 10 novembre.

Le ministère chinois du Commerce a appelé vendredi Washington à «travailler avec la Chine sur la base du respect mutuel et de consultations égales, pour résoudre les préoccupations mutuelles par le dialogue et trouver une solution au problème», selon un communiqué.

Au cours du week-end, la Chine a lancé des enquêtes dans le secteur des semi-conducteurs aux Etats-Unis, un nouveau signal que les frictions restent élevées malgré les discussions de Madrid.

Ces réunions pourraient poser les bases d'un possible sommet entre Trump et le dirigeant chinois Xi Jinping plus tard cette année.