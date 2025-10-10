Donald Trump menace la Chine d'une hausse massive des droits de douane à la suite de nouvelles restrictions sur les terres rares. Le président américain juge Pékin 'très hostile' et envisage d'annuler sa rencontre avec Xi Jinping au sommet de l'APEC.

Trump menace la Chine de représailles «massives» à cause des terres rares

Trump menace la Chine de représailles «massives» à cause des terres rares

Trump considère que Xi est hostile. Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

Donald Trump a jugé vendredi que la Chine «devenait très hostile» et l'a menacée d'une augmentation «massive» de droits de douane, après que Pékin a décidé d'encadrer davantage les exportations de technologies liées aux terres rares. «Cela a été une vraie surprise» a réagi le président américain sur son réseau Truth Social.

«Je devais rencontrer (le président chinois Xi Jinping) dans deux semaines au sommet de l'Apec en Corée du sud mais il ne semble plus y avoir de raison» pour le faire, a-t-il encore écrit.

Bourses dans le rouge

La Bourse de New York est passée dans le rouge face à cette brusque hausse de tensions entre les deux premières puissances commerciales mondiales, qui ont engagé un difficile dialogue commercial. Donald Trump a estimé dit qu'il «sera forcé de contre-attaquer financièrement».

Les terres rares étaient déjà un point de friction majeur dans les négociations commerciales sino-américaines, Washington accusant Pékin de ralentir délibérément l'approbation des autorisations d'exportation.

A lire aussi Nouvelles restrictions à venir Cet atout précieux de la Chine pourrait faire plier Trump

Le géant asiatique est le premier producteur mondial de ces matériaux essentiels pour le numérique, l'automobile, l'énergie ou encore l'armement. Les nouveaux contrôles annoncés jeudi par Pékin concernent l'exportation des technologies liées à l'extraction et la production de ces matériaux, a indiqué le ministère du Commerce dans un communiqué.

L'une des options envisagées par Donald Trump pour y répondre est une augmentation «massive» de droits de douane sur les marchandises chinoises entrant aux Etats-Unis, a-t-il ajouté sur Truth Social. «Beaucoup d'autres contre-mesures sont sérieusement à l'étude», a-t-il indiqué. «Il n'est pas possible que la Chine soit autorisée à tenir le monde prisonnier mais cela semble être leur projet depuis un moment», a encore jugé Donald Trump.