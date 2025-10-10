DE
FR

Les bourses plongent
Trump menace la Chine de représailles «massives» à cause des terres rares

Donald Trump menace la Chine d'une hausse massive des droits de douane à la suite de nouvelles restrictions sur les terres rares. Le président américain juge Pékin 'très hostile' et envisage d'annuler sa rencontre avec Xi Jinping au sommet de l'APEC.
Publié: il y a 4 minutes
Partager
Écouter
Trump considère que Xi est hostile.
Photo: keystone-sda.ch
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Donald Trump a jugé vendredi que la Chine «devenait très hostile» et l'a menacée d'une augmentation «massive» de droits de douane, après que Pékin a décidé d'encadrer davantage les exportations de technologies liées aux terres rares. «Cela a été une vraie surprise» a réagi le président américain sur son réseau Truth Social.

«Je devais rencontrer (le président chinois Xi Jinping) dans deux semaines au sommet de l'Apec en Corée du sud mais il ne semble plus y avoir de raison» pour le faire, a-t-il encore écrit.

Bourses dans le rouge

La Bourse de New York est passée dans le rouge face à cette brusque hausse de tensions entre les deux premières puissances commerciales mondiales, qui ont engagé un difficile dialogue commercial. Donald Trump a estimé dit qu'il «sera forcé de contre-attaquer financièrement».

Les terres rares étaient déjà un point de friction majeur dans les négociations commerciales sino-américaines, Washington accusant Pékin de ralentir délibérément l'approbation des autorisations d'exportation.

A lire aussi
Cet atout précieux de la Chine pourrait faire plier Trump
Nouvelles restrictions à venir
Cet atout précieux de la Chine pourrait faire plier Trump

Le géant asiatique est le premier producteur mondial de ces matériaux essentiels pour le numérique, l'automobile, l'énergie ou encore l'armement. Les nouveaux contrôles annoncés jeudi par Pékin concernent l'exportation des technologies liées à l'extraction et la production de ces matériaux, a indiqué le ministère du Commerce dans un communiqué.

L'une des options envisagées par Donald Trump pour y répondre est une augmentation «massive» de droits de douane sur les marchandises chinoises entrant aux Etats-Unis, a-t-il ajouté sur Truth Social. «Beaucoup d'autres contre-mesures sont sérieusement à l'étude», a-t-il indiqué. «Il n'est pas possible que la Chine soit autorisée à tenir le monde prisonnier mais cela semble être leur projet depuis un moment», a encore jugé Donald Trump.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Sourire, c’est bon pour la santé!
Présenté par
Sourire, c’est bon pour la santé!
5 bonnes raisons de sourire davantage
Sourire, c’est bon pour la santé!
La Suisse comme vous ne l’avez jamais vue
Avec vidéo
Présenté par
La Suisse comme vous ne l’avez jamais vue
15 bons plans secrets
La Suisse comme vous ne l’avez jamais vue
Anticiper sa prévoyance permet de garantir les prestations de vieillesse et de réaliser ses rêves.
Présenté par
Sept conseils pour optimiser votre prévoyance
Planifier tôt pour économiser
Sept conseils pour optimiser votre prévoyance
Une nouvelle façon d'économiser
Présenté par
Une nouvelle façon d'économiser
Les ETF, une alternative à l'épargne?
Une nouvelle façon d'économiser
5 idées pour un automne inoubliable
Présenté par
5 idées pour un automne inoubliable
Des sommets aux grottes, voici les incontournables de la saison
5 idées pour un automne inoubliable
La jeune génération est-elle vraiment plus malade?
Présenté par
La jeune génération est-elle vraiment plus malade?
Étude sur la santé
La jeune génération est-elle vraiment plus malade?
Trois excursions incontournables en Suisse orientale
Présenté par
Trois excursions incontournables en Suisse orientale
Découvrir, expérimenter, déguster
Trois excursions incontournables en Suisse orientale
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus