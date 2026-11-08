DE
FR

Un diamant blanc à prix d'or
Une truffe d'Alba s'arrache pour 100'000 euros à Hong Kong

Une truffe blanche d’Alba de 850 grammes a été vendue dimanche 100’000 euros à un acheteur de Hong Kong lors de la vente aux enchères mondiale organisée à Alba, dont les recettes financent des œuvres caritatives.
Publié: il y a 23 minutes
La truffe blanche d'Alba a affolé les foules lors de la 27e vente aux enchères.
Photo: AFP
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Une truffe blanche de 850 grammes a été adjugée 100’000 euros dimanche à un acheteur de Hong Kong, lors de la 27e vente aux enchères mondiale organisée à Alba, près de Turin, dans le Piémont (nord), a constaté l’Agence France-Presse (AFP).

Le second lot, une truffe de 300 grammes, a été adjugé une première fois à 12’000 euros, puis l’acheteur ayant décidé de ne pas la prendre, elle a été adjugée 14’000 euros la seconde fois à un entrepreneur local.

A lire aussi
Un croque-monsieur à la truffe? Oui.
On se fait un plan truffes
5 idées de restos pour les fans de truffes à Genève
Sur le marché d'Alba, les prix s'envolent pour des truffes blanches.
Plein la truffe
Oui, la truffe coûte un bras. Mais il y a des raisons à ça

«Cette année, la truffe a un peu souffert de la sécheresse. A l’heure actuelle, grâce aux dernières pluies, il semble que la saison reprenne et nous espérons donc que la fin de l’année sera plus favorable pour les truffes. Pour l’instant, nous en avons de très belles», a déclaré à l’AFP-TV Roberto Bodrito, président régional de l’Enoteca Piemonte Cavour.

«Jamais auparavant cette vente aux enchères n’avait revêtu un caractère aussi international: quatre nouveaux sites, neuf villes reliées entre elles... Une vente véritablement mondiale, comme jamais auparavant», a-t-il ajouté.

Ces ventes aux enchères s’élargissent chaque année à un nombre croissant de pays et la 27e édition a accueilli Brasilia, Londres, Macao et Vilnius, en plus des sites qui participent régulièrement comme Hong Kong, Bangkok ou Vienne.

Les sommes récoltées lors de ces ventes vont toujours à des œuvres de bienfaisance, en Italie et à l’étranger, et depuis la première vente, en 1999, environ 7,2 millions d’euros ont financé un hôpital en Afrique, la réinsertion sociale de jeunes toxicomanes ou l’éducation d’enfants dans les favelas.

En 2025, 502’000 euros ont été recueillis au cours de cette vente aux enchères, avec une truffe blanche de 1’009 grammes adjugée à 110’000 euros à un acheteur de Hong Kong.

Recherchée par les gourmets et cheffes et chefs étoilés du monde entier, la truffe blanche d’Alba, la plus prestigieuse du monde, est un champignon souterrain qui pousse en symbiose avec certains arbres en s’attachant à leurs racines.

Le Tuber magnatum Pico, nom savant de la truffe blanche, se développe dans des sols qui doivent rester frais et humides tant dans la phase de germination que dans la phase de maturation.

Découvrez nos contenus sponsorisés
«La question décisive est la suivante: comment financer mon niveau de vie au cours des 20 à 30 prochaines années?», explique Olivier Serex, responsable de la planification financière à la Banque Migros.
Présenté par
Migros Bank LOGO orange FR
Arrêtez de remettre à plus tard
Le plan pour une retraite sans souci
Transformation de l'épeautre par le Moulin du Valais SA (GMSA)
Présenté par
LOGO DE & FR UrDinkel weiss
Apôtres de l’épeautre
Du champ au fournil, ils misent sur une céréale ancienne
c833ebd9-6425-452f-9597-89e8c90bf989.jpeg
Présenté par
c186dee9-6f6c-4d81-ba54-41ab3a6bfe77.png
Des Pouilles à la Loire
Ces cépages méritent davantage d'attention
VIER PFOTEN_2021-10_22_00254.jpg
Présenté par
QP logo with claim_left_grey_bold.png
Les coulisses sombres des vacances de rêve
Comment le tourisme exploite les animaux
e57f8def-c889-45c4-84a2-8b6a6baee15f.jpeg
Présenté par
c186dee9-6f6c-4d81-ba54-41ab3a6bfe77.png
Enfin un peu d'automne dans le verre
Des vins dorés pour la saison dorée
Vignes chargées et lumière d'automne, le chemin du vignoble de Branson à Loèche (Leuk) est l'un des plus beaux du Valais.
Présenté par
SBB_Logo POS_2F_PANTC_100.png
Du Chablais vaudois au Valais
Huit escapades à vivre en train, de la vigne aux sommets
Quand le groupe tire, la motivation suit presque toute seule.
Présenté par
ASICS_SMSB_Lockup_ASICS Blue_RGB.png
Un psychologue du sport décrypte le phénomène
Pourquoi les run club conquièrent nos villes
VIER PFOTEN_2025-06-04_00014.jpg
Présenté par
QP logo with claim_left_grey_bold.png
Comme nos chiens et nos chats
Les vaches ont des amies et les cochons sont intelligents
Articles les plus lus
    Articles les plus lus